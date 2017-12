Of Montreal: Piesne nahrá a potom na ne zabudne

Na Pohode vystúpili aj americkí rockeri Of Montreal. Ich líder KEVIN BARNES, známy extravagantným oblečením, poskytol SME krátky rozhovor.

12. júl 2015 o 20:10 Marek Hudec

Názov kapely Of Montreal odkazuje na vašu prvú vážnu známosť, ktorá pochádzala z Montrealu. Ešte na ňu myslievate?

„Nie v zmysle sentimentálnom, citovom. Keďže sa to stalo tak dávno, tak mám dojem, akoby šlo o scénu zo sna alebo zvláštneho filmu.“

Na druhej strane ju so sebou stále nosíte v názve.

„Asi preto, že ide o prvú skúsenosť v živote, ktorá mi skutočne zlomila srdce a vytvorila jazvu. No nie škaredú, bolo to skôr stretnutie so svetom dospelých – bol som násilne vytrhnutý z detstva a krajiny zázrakov.“

Ste známy extravagantnými kostýmami, súdiac podľa fotiek a vašich klipov. Ako ste v tomto smere odhadli Pohodu?

„Ako nič konvenčné. Na druhej strane, nemám čas meniť oblečenie počas jedného koncertu.“

Nahrali ste niekoľko konceptuálnych albumov – považujete sa za rozprávača?

„Už nie, tie albumy som nahrával v čase, keď som sa vyhýbal tomu, aby som v nich hovoril o svojom osobnom živote – preto som písal piesne o vymyslených postavách. To bolo zaujímavé, ale neskôr som sa túžil vrátiť k hudbe, ktorá viac odzrkadľuje moje skúsenosti a osobnosť.“

Je pravda, že na poslednom albume Aureate Gloom spievate o svojich skúsenostiach. Ale nie je aj to príbeh? Akurát vy ste v ňom hlavnou postavou?

„Môžete to tak definovať, ale nerozmýšľal som nad ním takto. Skôr som ho vnímal ako denník, do ktorého som si občas zapisoval zážitky. Chcem ich napísať, zaspievať, nahrať a vydať. Potom by som na ne najradšej zabudol.“

Vaša hudba sa mení na každom albume. Kam smeruje teraz?

„Pripravili sme už osem nových pesničiek a teraz rozmýšľam, čo s nimi spravím – ako ich urobiť jedinečnými. Tiež sa týkajú môjho osobného života, teda rozchodu s mojou poslednou partnerkou.“