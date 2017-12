Bobbyho Browna prepustili predčasne z väznice za dobré správanie

Los Angeles 23. januára (TASR) - Manžela speváčky Whitney Houstonovej Bobbyho Browna (33) predčasne prepustili z väzenia.

23. jan 2003 o 10:14 © TASR 2003

Uplynulý piatok ho súd vo federálnom štáte Georgia odsúdil na osem dní väzenia za riadenia auta v stave opitosti. Podľa stredajších správ amerických médií sa rapový spevák dostal na slobodu ešte v utorok večer vďaka dobrému správaniu sa. Posledné hodiny väzby strávil Brown v nemocnici.

Podľa vyjadrenia hovorkyne nemocnice je jeho zdravotný stav dobrý. Bližšie informácie o dôvodoch prevezenia speváka do nemocnice neboli zverejnené.

Okrem osemdňového väzenia za šoférovanie pod vplyvom alkoholu súd vymeral spevákovi (My Prerogative, Every Little Step) dvojročnú podmienku, 240 hodín verejnoprospešných prác, pokutu, ako aj absolvovanie terapie.

V roku 2000 si Brown odsedel 26 dní vo floridskom väzení po tom, ako porušil zásady predchádzajúceho podmienečného odsúdenia.

Brownova manželka Whitney Houstonová mala rovnako problémy s justíciou kvôli držbe marihuany. Prokuratúra ju obžalovala po objavení drogy v jej batožine na letisku na Havajských ostrovoch. Keďže išlo len o veľmi malé množstvo opiátu, žalobu voči nej stiahli.