Seriál vyvolal ohlas, hackeri sú v ňom hrdinovia

V Spojených štátoch vyvolal veľký ohlas seriál Mr. Robot. Hackeri sú v ňom hrdinami.

13. júl 2015 o 18:04 Marek Hudec

Kto je Pán Robot? Revolucionár, ktorý sa hackerskými útokmi snaží zničiť veľké korporácie. Rovnomenný seriál s týmto motívom vyvolal v Spojených štátoch obrovský ohlas. Na festivale South by Southwest získal cenu divákov a kritici jeho úvodnú epizódu označovali za najlepšiu z tých, čo od januára vznikli.

Keďže v USA nakrútia ročne aj tristopäťdesiat seriálov, je taká pochvala mimoriadnym úspechom. Producenti sa z Mr. Robota tešia a už aj ohlásili druhú seriu. Ešte skôr, ako mala tá prvá oficiálnu premiéru.

Hlavný hrdina príbehu Elliot žije odstrihnutý od spoločnosti a má neustále záchvaty paranoje. Cez deň pracuje vo firme, ktorá sa venuje bezpečnosti, a v noci nabúrava e­mailové účty darebákom, napríklad šíriteľovi detskej pornografie.

Magazín Forbes o Mr. Robotovi zverejnil pochvalný článok. Páčilo sa mu, ako presne zobrazil svet internetových hackerov a že si jeho tvorcovia najali konzultanta, detektíva špecializujúceho sa na internetové zločiny Michaela Bazzella.

„Umenie prispelo k tomu, že hackeri majú zlé meno. Lenže mnohí robia záslužnú činnosť a bolo by ich treba oddeliť od kriminálnikov,“ cituje ho Forbes. Bazzell tiež tvrdí, že filmy doteraz zobrazovali proces nabúrania sa do počítača príliš jednoducho, príliš rýchlo. V skutočnosti je to vraj oveľa komplikovanejšie a nie vždy sa to podarí. A to práve vystihol Mr. Robot.