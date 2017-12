Comic Con: Forda tešil scenár Hviezdnych vojen

Americký festival Comic Con odhalil novinky zo sveta popkultúry. Napríklad, že Batman sa stretne so Supermanom.

13. júl 2015 o 18:08 Marek Hudec, mh

Harrison Ford sa túžil vrátiť do ságy.(Zdroj: EONLINE)

San Diegu sa počas jediného víkendu pravidelne stretávajú veľké filmové spoločnosti, aby prezradili, ako vyzerajú pripravované projekty. Tentoraz boli fanúšikovia zvedaví najmä na Hviezdne vojny, ktoré by mali spojiť všetkých hrdinov z predchádzajúcich epizód.

Najväčší potlesk mal Harrison Ford. „Do ságy som sa túžil vrátiť. Vynikajúci scenár ma potešil,“ citoval ho portál Comingsoon.net.

Záležať si dali aj tvorcovia superhrdinského eposu, v ktorom sa proti sebe postavia Superman s Batmanom. Zverejnili z neho štvorminútovú ukážku. Na Comic Cone sa objavil aj Quentin Tarantino, povedal, že po novinke Hateful Eight pripravuje ešte jeden western. Smútiť by nemali ani fanúšikovia filmu Kill Bill – Tarantino pripustil, že tretia časť bude, aj keď to už zopárkrát poprel.