Kapela Tatu zrušila kvôli zdravotným problémom návštevu Veľkej Británie

Londýn 23. januára (TASR) - Členky populárneho ruského dua Tatu zrušili pripravovanú návštevu Veľkej Británie kvôli zdravotným problémom Julie Volkovej.

23. jan 2003 o 11:38 © TASR 2003

Speváčka sa má totiž v najbližších dňoch podrobiť operácii hrdla, píše britský bulvárny magazín The Sun.

Dievčatá mali prísť do Británie na dva dni, pričom sa mali objaviť v britskej relácii Top Of The Pops.

"Júliin stav si vyžaduje každodennú starostlivosť. Lekári jej odporúčajú, aby sa v najbližších dňoch podrobila operácii," vyhlásil hovorca kapely. Uviedol tiež, že dievčatá sú zo zrušenia návštevy veľmi sklamané.

Tatu predstavia svoj nový singel All The Things She Said koncom januára.