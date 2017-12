Harper Lee rúca v novom románe ilúzie

Literárna senzácia je už v obchodoch.Nová kniha autorky legendárneho románu Ako zabiť vtáčika čitateľov zaskočí.

15. júl 2015 o 0:00 Monika Grešová

Trvalo to síce päťdesiatpäť rokov, no americká spisovateľka Harper Lee je odvčera autorkou dvoch románov. V 26 krajinách sa už predáva jej novinka Go Set a Watchman. Po knihe je taký dopyt, že to prinútilo mnoho anglických aj amerických kníhkupectiev, aby otvorili už po polnoci. Píše BBC.

Foto: AFP

Lee Harper má 89 rokov a pre literárny svet je veľkou záhadou. Hoci sa jej román z roku 1960 Ako zabiť vtáčika stal okamžite senzáciou, povinným školským čítaním, priniesol jej Pulitzerovu cenu a jeho dotlač sa nikdy nezastavila, autorka sa stiahla do úzadia a už nič nenapísala.

Až teraz prichádza druhý príbeh, ktorý, paradoxne, napísala ešte skôr ako ten prvý. Len si dlho myslela, že rukopis stratila. V prvej knihe písala o advokátovi Finchovi z konzervatívnej Ameriky, ktorý sa v súdnom procese zastal černocha. Dej druhej knihy plynulo pokračuje po dvadsiatich rokoch, keď sa advokátova dcéra Scout vracia späť do rodného mesta na návštevu. A začína sa konfrontácia s ťažkou minulosťou.

Prví literárni kritici však dlho očakávaný príbeh označili za znepokojivé a mätúce čítanie. Nepáči sa im, že z Atticusa Fincha, niekdajšieho morálneho hrdinu, urobila autorka fanatika, ktorý podľahol rasovej neznášanlivosti. Idealizmus z prvej knihy sa vraj prekvapivo vytratil. Pre mnohých čitateľov tak bude román skúškou ich tolerancie a schopnosti odpúšťať.