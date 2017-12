Tame Impala: Hipisáci nevymreli, vzkriesili by aj Dalího

Kapela Tame Impala neprestáva očarovať svet rockovou psychadéliou. A je stále lepšia - dokazujú to novým albumom Currents.

14. júl 2015 o 16:37 Marek Hudec

Austrálski hudobníci zo skupiny Kapela Tame Impala si už zaslúžili nomináciu na Grammy. Aj na treťom albume Currents opisujú život v spoločnosti, ktorá sa príliš uzavrela do seba.

„Vždy ma obklopoval hluk, ale ten nie je taký silný ako hlas, ktorý hovorí, že sa stane, čo sa má stať.“ Pieseň Let it happen otvára nový album austrálskej skupiny Tame Impala. Hudba v nej dokonale ilustruje odovzdanosť a jemne tragický tón textu. Možno z nej bude opäť hit, veď aj pripomína skladbu Feels Like We Only Go backwards.

V nej spevák Kevin Parker rozprával o tom, ako sa neustále točí v tých istých situáciách a problémoch.

Skúma, ako veľmi sme opustení

Jeho skupina patrí medzi tie, ktoré koncom minulého desaťročia zbierali fanúšikov na sociálnej sieti Myspace. Vďaka tomu získali ponuku z hudobného vydavateľstva.

Pochádzajú z Perthu, kde Parker pôsobil v niekoľkých kapelách a dokonca sa objavil aj na albume populárneho speváka a producenta Marka Ronsona. Parrker je mimoriadne činorodý umelec, piesne vraj píše každý deň, ibaže ich nie vždy dokončí. Ktovie, čo ho brzdí, veď práve jeho album Lonerism, ktorý nahral s Tame Impalou, predstavil rockovú psychadéliu masám.

Austrálska skupina si vďaka syntetizátorovým melódiám a uvoľneným rytmom bicích pred tromi rokmi zaslúžila nomináciu na Grammy. Ako hrajú na novom albume Currents, to už fanúšikovia môžu zisťovať. Od nedele je legálne prístupný na internete, napríklad na stránke CBC Music. Kapela na ňom tematicky opisuje život introvertov a to, ako veľmi sme v živote opustení – keď prežívame všetky city osobitne.

Tancovať či sedieť v rohu

Kevin Parker sľuboval, že nahrávka bude oveľa tanečnejšia, vhodná pre nočné kluby. Vraj sa pri nej inšpiroval piesňami od Bee Gees – počúval ich, keď sa bláznili s kamarátom a preháňali sa po nočných uliciach Los Angeles.