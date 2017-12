Nakrúcať o Snowdenovi je skoro ako trestný čin

Režisérka oscarového filmu Citizenfour tvrdí, že počas nakrúcania ju americká polícia neustále šikanovala.

15. júl 2015 o 15:38 kk

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Zdalo by sa, že Oscar pre najlepší dokument je príjemnou a šťastnou bodkou za niekoľkoročnú prácu. Prípad režisérky Laury Poitrasovej a jej filmu Citizenfour má však inú pointu.

Pravdepodobne sa dostane na súd, pretože americká filmárka sa chystá zažalovať za americkú vldáu za „kafkovské šikanovanie“, píše denník Figaro.

Hrdinom filmu Citizanfour je Edward Snowden, ktorý narušil vody americkej bezpečnostnej služby. Poitras v ňom zaznamenala, ako sa stretol s novinárom Glennom Greenwaldom a odovzdal mu citlivé informácie.

Nakrúcala ho od roku 2006 do roku 2012 a keďže do USA dochádzala z Berlína, zakaždým ju vraj na letisku čakali americkí colníci a podrobovali ju prísnym kontrolám.

Tvrdí, že je brali telefón, notebook aj fotoaparát a vyhrážali sa jej, že jej dajú putá, ak si bude robiť z výsluchu poznámky. S odôvodnením, že pero môže použiť ako zbraň.

„Púšťam sa do tohto boja, pretože vláda zneužíva štátne hranice na to, aby porušovala právo. V demokratickej krajine to nemožno tolerovať,“ povedala Laura Poitras vo svojom vyhlásení.

Americké úrady ju už iste poznali aj pred Snowdenom. V predchádzajúcich filmoch My country, My Country a The Oath sa venovala Amerike po 11. septembri, vojne v Iraku a osudu politických väzňov.