Neberte nám televíziu, apelujú na vládu britské hviezdy

Britskú verejnoprávnu BBC čakajú škrty. Zopár veľkých mien to zmobilizovalo, napísali protestný list.

15. júl 2015 o 15:59 kk

LONDÝN, BRATISLAVA. Pred dvoma dňami prišla na Downing Street v Londýne pošta. Na konci listu sa podpísali spisovateľka J. K. Rowlingová, bývalý fuutbalista Gary Lineker aj Daniel Craig a Judi Dench, preslávení filmami o Jamesovi Bondovi.

Spolu s ďalšími osobnosťami spoločenského života reagujú na to, že vláda sa chystá zasiahnuť do rozpočtu verejnoprávnej televízie BBC. „Zoškrtaná BBC je zoškrtaná Británia,“ píšu v liste. „Je to veľmi vzácna inštitúcia,“ bránia ju. „Má, samozrejme, aj veľa chýb. Napriek tomu je odrazom neuveriteľnej tvorivej sily.“

Nie je to ničím prekvapujúcim, že britské hviezdy vládne plány vystrašili. Pestrý a kvalitný program BBC obdivuje celý svet, a keby mohol, rád by okopíroval jej informatívne, vzdelávacie zameranie, ktoré sa v jej prípade nevylučuje so schopnosť baviť a zabávať.

Filmári v nej dostávajú veľký priestor, spomeňme, že v BBC vznikli mimoriadne populárne a originálne seriály, napríklad The Office aj Sherlock.