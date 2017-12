Do slovenských kín dnes prichádza Ant Man

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

16. júl 2015 o 11:14 Miloš Ščepka

video //www.sme.sk/vp/32124/

Ant Man

(Ant-Man, USA/Veľká Británia 2015, 117 minút)

Režisér romantických komédií Kašlem na lásku či Rozchod! Peyton Reed nakrútil filmovú adaptáciu komiksových dobrodružstiev ďalšieho superhrdinu vydavateľstva Marvel. Zrodil sa v 60. rokoch a hoci sa o filme klebetí od 80. rokov, nakrúcať ho začali až predvlani. S rozpočtom 130 miliónov dolárov. Zlodej Scott Lang (Paul Rudd) je nový používateľ zázračného zmenšujúceho kostýmu, zostrojeného doktorom Hankom Pymom (Michael Douglas).

Levie srdce

(Leijonasydän / Lejonhjärta, Fínsko/Švédsko 2013, 99 minút)

Príbeh oddaného rasistu a neonacistu, ktorý sa zaľúbi do bieleho dievčaťa a až neskoro zistí, že jeho milovaná má čierneho syna, sa nám dnes už nevidí ktovieako objavný. V roku 2013, keď mala dráma fínskeho režiséra Dome Karukoskiho premiéru na festivale v Toronte, to ešte bolo inak. A príval utečencov do Európy film opäť robí aktuálnym.

Magic Mike XXL

(Magic Mike XXL, USA 2015, 115 minút)

Roky po tom, ako populárny striptér Magic Mike odišiel do výslužby, sa opustiť scénu odhodlala celá partia jeho kolegov. Ich posledné predstavenie však musí byť monumentálne! Pokračovanie úspešného filmu Stevena Soderbergha z roku 2012 režíroval jeho spolupracovník Gregory Jacobs. Soderbergh bol výkonným producentom, kameramanom a strihačom. Ak sa radi pozeráte na obnažených chlapov, je tu niečo pre vás.