Jay-Z sa zrejme vydá v stopách Eminema do sveta filmu

23. jan 2003 o 17:27 © TASR 2003

New York 23. januára (TASR) - Hviezda rapovej a hiphopovej scény na východnom pobreží USA Jay-Z sa mieni po vydaní pripravovaného The Black Album a dokončení knihy s podobným názvom venovať "čomusi novému". Všeličo nasvedčuje tomu, že sa v stopách svojho žánrového kolegu Eminema vydá do sveta filmu.

Podľa vlastných slov by raz chcel nakrútiť celovečerný film, o ktorého príbehu však nemá ešte celkom konkrétnu predstavu.

Nový umelcov album by mal byť sólovou produkciou s jedinou výnimkou. Raper si chce pri jeho nahrávaní splniť odveký sen spolupráce s legendárnym Princeom.

Jaya-Z, vlastným menom Shawna Cartera, v decembri odsúdili na tri roky podmienečne za jeho čin z 2. decembra 1999, keď zranil nožom - z naďalej neznámych dôvodov - producenta Lancea "Una" Riveru. Ten po prevzatí šeku na odškodné vo výške 600.000 dolárov stiahol všetky obvinenia, súd sa však z úradnej povinnosti zaoberal kauzou. Trest odňatia slobody do 15 rokov, ktorý raperovi hrozil, síce nedostal, podmienečný trest však znamená, že Jay-Z môže New York opustiť v súčasnosti iba so súhlasom dozorujúcich orgánov.