Nick Cave púšťa ľudí do svojej hlavy

V bratislavskom kine Lumiére opäť zažijete 20-tisíc dní na Zemi s Nickom Caveom, objaví sa krutý Rácz z románu Petra Pišťanka a zaznie aj Fredy Mercury na koncerte Fragile.

17. júl 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, mog, ea

20 000 dní na Zemi

Nick Cave prežíva vymeraný čas. Vo filme aj v skutočnosti

Kino Lumiere, Bratislava 18.45

Nick Cave presne vedel, kedy už mal za sebou dvadsaťtisíc dní na Zemi. Aj dnes vie, koľko dní odvtedy uplynulo - pretože svoj vymedzený čas má presne zrátaný. Nedesí ho to, naopak, skôr ho to ešte viac ženie k životu a pobáda aj nás, aby sme si svoj čas uvedomili a zmysluplne využili.

„Nebojte sa nápadov, nebojte sa ich, ani keď sa vám zdajú hlúpe," hovorí. „Kým ich nevyskúšame, nemôžeme predsa vedieť, že sú hlúpe. Musíme si ich strážiť, ako keď drobný plamienok chránime dlaňami pred silným vetrom."

Nick Cave je spevák, textár, scenárista aj básnik a časť svojho času venoval filmárom Iainovi Forsythovi a Jane Pollardovej a spolu s nimi „skomponoval" dokument 20 000 dní na Zemi. Prijal v ňom úlohu hostiteľa, ktorý ochotne a džentlmensky otvára dvere svojmu publiku - ale nie preto, aby ho pustil do zákulisia svojho tvorivého sveta. To by zostali len kdesi v predsieni. Nie, on ich púšťa do svojej hlavy, do svojho denníka aj svojej emočnej pamäti. Akurát pri tom trochu mystifikuje a dáva pozor na to, aby mal film podobu originálneho diela a zároveň premysleného artefaktu.

„Vždy som bol namyslený kretén," hovorí vo filme a priznáva, že už v mladosti si predstavoval, ako mu raz postavia múzeum. Možno kedysi kráčal za tým, aby sa z neho stal sebavedomý umelec, príliš si vedomý toho, aký úžasný je. Stalo sa však, že jeho osobnosť neformovali úspechy, ktoré mal – tak ako kedysi predpokladal, ale skôr ľudia, ktorých stretával, žil s nimi alebo len chvíľku kráčal popri nich. Nech by aj uplynulo ďalších dvadsaťtisíc dní, stále si ich bude pamätať.

Dokument Iaina Forsytha a Jane Pollardovej mal svetovú premiéru na festivale v Sundance začiatkom minulého roka a aj v našich kinách už bol. Dnes ho do programu vrátilo bratislavské kino Lumiere a, bohužiaľ, premietne sa tam s nečakane smutným podtónom. Je v ňom aj scéna, ako si Nick Cave obyčajne užíva čas so svojimi chlapcami, dvojičkami, sedí doma na gauči, pozerá s nimi telku a ujedá si zo spoločnej pizze. Jeden z nich pred troma dňami tragicky zahynul po páde z útesu.

Kristína Kúdelová

Fragile Queen Symphony

KONCERT / AEGON aréna, Bratislava 19.00

Ďalší koncert v rámci festivalu Viva Musica! bude viac než netradičný. Môže za to spojenie kapely Fragile, symfonického orchestra a piesní skupiny Queen. Po minuloročnom úspechu na turné s Richardom Müllerom tentoraz vokalisti siahli po tvorbe legendárnej britskej skupiny.

Aj keď pieseň Bohemian Rhapsody, ktorá bola v roku 2000 zvolená za skladbu tisícročia, sa v repertoári Fragile objavuje už dlhšie, na koncerte prvýkrát v ich podaní odznejú aj ďalšie slávne hity - The Show Must Go On, I Want To Break Free alebo Bicycle Race.

Foto: Fragile / Viva Musica!

S veľkým hlasovým rozsahom Freddieho Mercuryho sa v netradičných aranžmánoch popasujú Jana Golisová, Soňa Norisová, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Vilo Csontos, Slávo Košecký, Martin Madej a Kamil Mikulčík.

Dirigentskú taktovku nad symfonickým orchestrom bude mať líder vokálnej skupiny Braňo Kostka. Veľký záujem ľudí prinútil organizátorov, aby koncert, ktorý mal pôvodne odznieť v Starej tržnici, presunuli do väčších priestorov Aegon arény.

(mog)

Rivers of Babylon

Kinotip / Lumiére 18.15

Keď začiatkom 90-tych rokov minulého storočia vyšiel román Rivers of Babylon, široká čitateľská obec zaplesala. Konečne kniha, ktorú môžu čítať všetci, literatúry znalí aj tí menej zasvätení. S knihou prišiel silný, jadrný príbeh, známe reálie a krutý obraz novodobej spoločnosti, ktorá sa po prevrate v roku 1989 ešte ledva začala formovať.

Hlavnou postavou je Rácz, kurič z hotela Ambasador, ktorý vo vidine podnikania rýchlo zistí, že najlepšie sa dá zarobiť vydieraním a lžou. Na jeho ceste k moci a bohatstvu sa deje mnoho drám, sme svedkami bláznivých osudov bizarných postavičiek, ktoré špekulanta dostávajú do nevšedných situácií. Nezastaví sa však pred ničím.



Foto - Filmcenter.cz

Román sa stal rýchlo bestsellerom a jeho autor Peter Pišťanek mu dožičil dve ďalšie pokračovania. S ľudovou slávou aj odborným prijatím tohto románu sa ťažko lúčil, jedna z jeho postáv – Fredy Špáršvajn – chcela šarapatiť ešte aj v jeho poslednom románe Rukojemník, ktorý vydal koncom minulého roka.

„Malo to byť len žmurknutie na dávnych čitateľov. Napokon mi moja priateľka, ktorá texty priebežne čítala a s ktorou som sa často radil, povedala, že by mal ísť von. Nech sa s ním už konečne rozlúčim, nech ho pustím. A to bolo to najťažšie. Bola to totiž veľká zmena, navždy zatvoriť priečinok Rivers a otvoriť celkom nový,“ povedal Peter Pišťanek v januári tohto roka v rozhovore pre SME.

O necelé dva mesiace zomrel. Jeho kultový román v roku 1998 sfilmoval režisér Vladimír Balko a do úlohy Rácza obsadil výborného Andyho Hryca. Film nebol kritikou ani divákmi príliš dobre prijatý, no možno ho s odstupom mnohých rokov budeme mať prečo omilostiť.

(ea)