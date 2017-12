Rebríček najväčších hitov uplynulých takmer päť desaťročí sa priveľmi nevydaril

Los Angeles 23. januára (TASR) - Rebríček 5000 najväčších hitov rockovej epochy, ktorého kontroverznosť vyvolá zrejme mnoho diskusií nielen v radoch laickej verejnosti, ale aj odborníkov, zostavil v novej publikácii Fred Bronson z amerického hudobného magazínu Billboard.

Na čele jeho rebríčka je nahrávka Smooth skupiny Santana a speváka formácie Matchbox Roba Thomasa z roku 1999 pred megahitom Toni Braxtonovej Unbreak My Heart. Už tretia priečka Macareny v interpretácii formácie Los del Rio vyvoláva však rozpaky. Zostavovateľ totiž analyzoval hitparádové rebríčky z obdobia rokov 1955-2002.

Napriek tomu v TOP 40 nájdeme iba jedinú skladbu zo 60. rokov, ani jedinú zo 70. a dva hity z 80. rokov. Medzi šlágrami posledného desaťročia 20. storočia figurujú spomedzi starších nahrávok iba "trvalky" ako Hound Dog (1956) Elvisa Presleyho na 14. mieste, Twist (1960) Chubbyho Checkera na 19. priečke, Rock Around The Clock (1955) v interpretácii Billa Haleyho a skupiny Comets na 19. mieste, Love Letters (1957) Pata Boona na 32. mieste a slávna skladba Bobbyho Darina Mack The Knife (1959) na 33. priečke.

Napriek nespornej výhode všetkých novších nahrávok, videoklipom, ktoré hudobné televízne kanály vysielajú prakticky nonstop, je ich prevaha v rebríčku neprimeraná. Veď napríklad skupina Boyz II Men figuruje v prvej desiatke tri razy.

Na popredných miestach sa umiestnili aj Whitney Houstonová s nahrávkou I Will Always Love You, využitou aj vo filme Osobný strážca (The Bodyguard), či Elton John so skladbou Candle In The Wind, ktorej text prepracoval po tragickom úmrtí princeznej Diany. Týmto hitom patria priečky 6 a 7. Najväčší hit novej hviezdy amerického rhythm and blues Alicie Keysovej Fallinď sa umiestnil na 22. mieste.

