Film o transvestitoch možno zmení kinematografiu

V USA si práve získava pozornosť Tangerine. Výstredný a zároveň melancholický príbeh o osamelosti nakrútili na iPhone 5s.

16. júl 2015 o 17:23 Kristína Kúdelová

Bruce Jenner, respektíve Caitlyn Jenner, možno práve prispela k vývoju svetovej kinematografie. Americké médiá teraz veľa písali o jej premene z muža (bývalého atléta a olympionika) na ženu a vďaka tomu bude teraz publikum viac zvedavé na netradičný a nevídaný film Tangerine. Pretože je príbehom dvoch prostitujúcich transvestitoch, ktorí brázdia Los Angeles a dramaticky prežívajú svoj milostný život.

Sean Baker ho nakrútil na iPhone 5s a práve zaň získal cenu v sekcii Nezávislí v Karlových Varoch.

Nie je to pritom žiadna obrazová anvantgarda, žiadny pokus o testovanie divákovej trpezlivosti. Baker použil špeciálnu kamerovú aplikáciu aj špeciálnu šošovku, aby dosiahol profesionálne rozlíšenie a najprv sa so stabilizovaným iPhonom naučil jazdiť na bicykli, kým sa pustil do nakrúcania na ulici. Dosiahol čistý obraz aj podmanivú hru farieb a svetla, ktorá bezchybne fungovala aj v nočných scénach, vystihla výstrednosť príbehu a zároveň jeho melanchóliu.

video //www.youtube.com/embed/ALSwWTb88ZU

Bakerov film by sa dal vnímať ako jedna veľká a teatrálna žiarlivostná scéna (hlavné postavy riešia, že im muža vyfúkla žena), v jeho srdci je však hlboké pochopenie ľudí na okraji, ich samoty a volania po rešpekte a férovosti.

Nezávislý Tangerine okamžite získal distribútora v USA a práve sa dostal do kín, kam by mohol vniesť čerstvý vánok i nový trend. Sám Baker si však nie je istý, či takto bude pokračovať. IPhone použil, lebo nemal peniaze. Inak je však ako Quentin Tarantino a Christopher Nolan. Má rád film.