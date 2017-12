Tip na nedeľu: Už viete, s kým bol filmový Pí na lodi?

Režisér Ang Lee sa vo filme Pí a jeho život pýta: Naozaj je skutočné to, čo si myslíme? Hudbu v Bratislave zastúpi šansoniér František Segrado a divadlo zabezpečia divadelníci z Bátoviec.

Pí a jeho život

Kam ešte môže kinematografia zájsť? Čo by tak ešte mohla zrevolučniť, čo ešte nedokáže? Niekoľko rokov sme si mysleli, že veľkým medzníkom bude trojrozmerná technológia, no po čase sme pochopili, že táto zmena sa dotkla iba formy. To ostatné zostalo zatiaľ takmer nedotknuté.

Takmer. Pretože režisér Ang Lee sa predsa len o niečo pokúša. On si napríklad myslí, že úlohou dnešných filmárov by malo byť sfilmovať to, čo je nevysvetliteľné, tajomné, neviditeľné. Sám sa o to pokúsil, keď sa chytil knihy Pí a jeho život.

Lee vedel, že jeho kolegovia režiséri a producenti po nej pokukovali už niekoľko rokov a vedel tiež, že sa jej báli. To jeho problém nebol, naopak. Fascinoval ho filozofický a mystický príbeh indického chlapca, ktorý prežil stroskotanie veľkej lode a potom prežil niekoľko dní na maličkej - s tigrom, možno sám, alebo s niekým úplne iným, prosto tak, že to nikomu nešlo do hlavy.

Na začiatku filmu Lee pripomína, že tento chlapec vyrástol pod vplyvom racionálnej výchovy svojho otca a celý život sa riadil jeho slovami: "Spoliehaj sa na rozum a buď ostražitý pred náboženstvami. Nedaj sa opantať krásnymi svetielkami." O to napínavejšie a vzrušujúcejšie je potom sledovať jeho príbeh, ktorý sa vymyká logickým zdôvodneniam a jasným výpočtom.

Výrazne sa pritom prejavilo, že hoci Ang Lee žije v Spojených štátoch, pochádza z Taiwanu, že vyrástol v kultúre, ktorá mnohé veci prežíva inak ako súčasná západná civilizácia. Sám napríklad v rozhovore pre El País povedal: "Taiwančania nepotrebujú presne vedieť, čo nejaká postava znamená, západniari sú zas chorí, keď na niečo nedostanú jasnú odpoveď."

Za film Pí a jeho život získal Oscara pre najlepšieho režiséra, a celkom zaslúžene. Aj on využil technológiu 3D, ale oveľa účinnejšie a krajšie ako mnohí jeho kolegovia. V kombinácii s mimoriadne živou počítačovou animáciou dosiahol taký stav mysle, respektíve mozgu, kde sa už nedá presne oddeliť, kde sa končí realita a začína sa ilúzia, končí sa konkrétne a začína sa nekonkrétne, končí sa definovateľné a začína sa nedefinovateľné.

Preto aj po záverečnom dni nakrúcania Ang Lee povedal: "Znovu bude treba definovať, čo znamená pozerať sa. Človek začne pochybovať a bude sa pýtať: naozaj je skutočné, čo si myslím? Nie je všetko len ilúziou, o ktorú sa postaral náš mozog? Aj ja som musel otriasť všetkým, čo som sa za dvadsať rokov naučil, a bolo to dosť brutálne."

Segrado

Kedysi medzi prvými v českom Vsetíne zapaľoval sviečky pri Nežnej revolúcii. To už vo svete hudby nebol žiadnym nováčikom, v rôznych zoskupeniach pôsobí vyše štyri desaťročia. František Segrado však svoj prvý sólový album vydal až koncom minulého roka ako takmer 60-ročný. Prekvapivo sa stal hudobným objavom roka. Album má prostý názov Segrado a texty naň mu napísal Michal Horáček.

Spevák s Horáčkom spolupracuje už od roku 2002, keď na jeho autorský album Tak to chodí naspieval niekoľko piesní. Neskôr sa objavil aj na albume Hapku a Horáčka Strážce plamene a v roku 2009 dostal jednu z hlavných úloh muzikálu Kudykam, kde spieval legendárnu skladbu Rozeznávám.

Vsetínsky šansónový spevák vystúpil v Bratislave naposledy v roku 2013 po boku Katky Koščovej v projekte Viva! Petr Hapka. Aj vtedy spolupracoval na albume Michala Horáčka Český kalendář, na ktorom sa objavil v spoločnosti mien ako Aneta Langerová, Jana Kirschner, Michael Kocáb či Szidi Tobias. Album sa stal jedným z hudobných bestsellerov minulého roka a preto dostal aj koncertnú podobu. František Segrado sa s ním dnes večer v premiére predstaví aj na Slovensku – na koncerte v bratislavskej Lisztovej záhrade.

Nočné potulky Bátovcami

V obci Bátovce v levickom okrese už dávno nezdochol pes. Funguje tam Divadlo Pôtoň, ktoré vzniklo v roku 2000 a zámerne funguje mimo hlavného mesta. O to zaujímavejšie je, ako z najbližšieho prostredia čerpá inšpiráciu pre svoju tvorbu, venuje sa aktuálnym témam a získava pre svoje projekty tvorivých ľudí. V spolupráci s prizvanými umelcami tentoraz pripravilo exteriérový program. Tvorcovia chcú oživiť nevšedné objekty v obci rôznymi umeleckými prostriedkami – performanciou, tanečným divadlom, video-artovým umením či svetelným dizajnom. Preto usporiadali nočné potulky obcou.

Do programu zaradili barokový oblúkový most, ktorý spája Bátovce s obcou Pečenice a je kultúrnou pamiatkou, a potom aj niekdajšia kúria Schneideriana, ktorá bola ako krčma a tančiareň začiatkom 20. storočia spoločenským centrom obce. Ďalším významným objektom je budova súčasného obecného úradu – niekdajší mestský dom.

Počas potuliek budú mať diváci možnosť vstúpiť aj do budovy bývalého kina Hviezda, ktoré je teraz v súkromnom vlastníctve a už neslúži svojmu pôvodnému účelu. Záver programu bude v budove Divadla Pôtoň, niekdajšom kultúrnom dome, premietne sa aj film Slnko v sieti. Protagonisti divadla budú divákov po celý čas sprevádzať. Nočné potulky odštartujú na nádvorí kúrie Schneideriana o 21:30.