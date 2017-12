Prestížny britský portál vychválil Pohodu

Rešpektovaný britský portál Virtual Festivals dal tohtoročnej Bažant Pohode najvyššie možné hodnotenie.

17. júl 2015 o 18:00 kul

Podľa autora článku prináša festival svojim návštevníkom perfektný festivalový balíček.

Virtual Festivals sa venuje recenziám a reportážam z festivalov od roku 1999. Momentálne pre nich pravidelne hodnotí festivaly ako Glastonbury, T in the Park, Isle of Wight, Readin či Leeds Festival vyše 200 novinárov. 19. ročník Bažant Pohody si vzal na mušku Jon Wright.