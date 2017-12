Colours of Ostrava: St. Vincent si hororovou šou podmanila festival

Cez víkend prebehol štrnásty ročník festivalu Colours of Ostrava - ktoré boli jeho najzaujímavejšie momenty?

19. júl 2015 o 9:50 Marek Hudec

St. Vincent pripomínala postavičku z filmov Tima Burtona, napriek tomu ide o mimoriadny zjav na hudobnej scéne.(Zdroj: Matyáš Theuer / Colours of Ostrava)

Colours of Ostrava namiešali pestrú hudobnú paletu – jeden výnimočný koncert striedal druhý na pozadí industriálneho paláca. Najviac zaujali St. Vincent, Björk a Kasabian. Po nich zas organizátori premietali staré večerníčky.

Napriek tomu, že pece na železo v areáli Dolních Vítkovic odstavili už pred osemnástimi rokmi, v neďalekom kempingu v noci stále počuť zrážanie kovu z valcovne trúbok. Ostravské Hradčany, aj tak prezývajú palác vytvorený z bývalých tovární, kde sa už istý čas odohráva festival Colours.

Tvoria ho zhrdzavené potrubia, komíny a tajomné priestory, z ktorých veľká časť je pre verejnosť uzavretá. Do jednej z veží komplexu, vysokej pece sa však môžete zviezť vozíkom, ten do nej kedysi privážal koks. Priestory festivalu preto navodzujú dojem kráľovstva začarovaného v socializme. Colours však rozhodne nezaspali dobu, ich hudobný program je najsviežejší v širokom okolí. Cez víkend sa odohral jeho štrnásty ročník.

Štvrtok

Björk ani v Ostrave nenechala, aby jej dav videl do tváre, akurát si zvolila inú, chlpatú bielu masku. A to napriek tomu, že išlo o reparát, keďže tu pred tromi rokmi zrušila koncert. Odohrala veľmi podobný program ako pred týždňom na Pohode s presným spevom, mrazivou hudbou, vynikajúcim bubeníkom a nechýbal ohňostroj.

Bjork už nepripomínala maskou hmyz, ale skôr morskú sasanku. FOTO - Matyáš Theuer / Colours of Ostrava

Masky sú medzi umelcami asi tohtoročným módnym trendom, pretože v nich vystúpila aj poľská kapela Bokka, ktorá s publikom zas komunikovala len prostredníctvom textových správ premietaných na obrazovke. Ich hudba zas najviac pripomínala synthpopové melódie od kapely M83 a zrejme o Bokke ešte budeme počuť – veď na Colours si podmanili niekoľkotisícový dav.

Koncertné súboje orchestrov a kapiel zvyknú dopadnúť rozpačito, to však nebol prípad spojenia Janáčkovej filharmónie a kladnianskych Zrní. Harfy, hoboje, trombóny, lesné rohy – ich zvuk sa trafil do agresívnej poetiky zoskupenia okolo speváka Jana Ungera, ktorý už tradične vystúpil naboso. Zážitok však kazili problémy s ozvučením.

K hudbe Zrní ladil mohutný sprievod Janáčkovej filharmónie. Ozvučenie však bolo amatérske. FOTO - Matyáš Theuer / Colours of Ostrava

Počas koncertu kanadského producenta Caribou už síce mnohí odchádzali do prítmia stanov, avšak zaručene nie kvôli tomu, že by jeho kapela nudila. Aj z menej dynamických pesničiek totiž dokázala vykúzliť bubenícku vojnu. Než by ste išli spať, tak vám organizátori ešte aj premietli staré večerníčky na obrazovkách pódií.

video //www.youtube.com/embed/sdwXDAitXGs

Piatok

Druhému západu slnka na festivale dodal romantický nádych švédsky spevák José González – vystúpil síce s kapelou, ale pódiu vládol jeho jedinečne sfarbený hlas. Rytmicky minimalistické piesne dopĺňalo publikum potleskom a prstami mu ukazovali srdiečka. González ich za to v závere odmenil jeho najznámejšími cover verziami Heartbeats a Teardrop. Pre denník SME prezradil, že ich hráva rád, lebo na ne diváci najlepšie reagujú.

José González na koncertoch rád hrá svoje najväčšie hity. FOTO - Matyáš Theuer / Colours of Ostrava

Z jeho intímnej, poetickej hudby bolo potom náročné preladiť na anglických diablov Kasabian kladúcich dôraz na zvuk bicích a elektrických gitár. Aj keď ich spevák Tom Meighan očividne zostarol, imidž drzého chuligána mu ostal.

Tempo potom opäť spomalili sedemčlenní The Cinematic Orchestra s ležérnym a smutným džezovým ambientom, do ktorého občas zakvílil saxofón. Nechýbali skladby z pripravovaného albumu, kapela len nestihla zahrať baladu To build a home, už ich organizátori vyhadzovali z pódia.

video //www.youtube.com/embed/lS_ef-I08Pc

V areáli medzitým nastala tma a v dave sa preháňal aj Andrej Babiš. Pred polnocou sa potom na hlavnom pódiu predstavila kráľovná nočných stvorení, St. Vincent. Americká speváčka Annie Clarke s týmto pseudonymom predviedla divadelnú šou, kedy dvakrát predstierala smrť, zahrala robotov, príšery, upírov, nehovoriac o jej priliehavom latexovom oblečení s dierami pripomínajúcom Nožnicovorukého Edwarda alebo Rocky horror picture show. Jej šou vyvolávajúca spomienky na staré horory bola vrátane hudobných erupcií vrcholom festivalu.

Sobota

Kanadský huslista Owen Pallett v tretí deň festivalu takmer ani nevystúpil. Krátko pred koncertom sa mu totiž pokazil takzvaný looper – nahrávacie zariadenie, ktoré mu simulovalo niektoré nástroje, nehovoriac o tom, že nad festivalom sa zbiehali búrkové mračná. Vraj sa rozhodol len päť minút vopred, že to nakoniec skúsi. Nikto neľutoval, aj vďaka improvizácii boli jeho piesne podmanivejšie a intímnejšie, než na albumoch – a kým skončil, tak rozohnal aj oblaky.

Owen Pallett takmer ani nevystúpil. FOTO - Matyáš Theuer / Colours of Ostrava

Pre divákov ladiacich vysielanie komerčných rádií muselo byť vrcholom festivalu asi vystúpenie britských Rudimental. Aj keď intelektuáli nad ich hitmi Waiting All Night a Feel the Love ohŕňali nosom, ale trúbky predsa len zneli sviežo v kombinácii s trochu vyhoretým žánrom drum´n´bass. Popová hudba má dnes aj uzatvárať festival, čaká sa totiž na jemný hlas speváka Miku.

A tak aj keď Colours môžeme odsúdiť za nižší komfort návštevníkov, tak ich hudobná paleta bola tento rok namiešaná pestrejšie a sýtejšie, než napríklad na Pohode.

Rudimental potešili skôr fanúšikov komerčnej hudby. FOTO - Matyáš Theuer / Colours of Ostrava