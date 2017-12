Jared Leto ako nový Joker je naozaj šialený

Súboj medzi Marvelom a DC Comics začína. Pozrite si najnovšie filmové a seriálové ukážky.

19. júl 2015 o 12:33 Dávid Tvrdoň

Samovražedný odiel

(Suicide Squad)

video //www.youtube.com/embed/PLLQK9la6Go

Kde sa dvaja bijú, divák vyhráva. Komiksové štúdio DC Comics sa už odmieta prizerať, ako Marvel vytvára okolo svojich hrdinov kulty po celom svete vďaka úspešným filmom. DC Comics mnohí poznajú len ako Batmana a Supermana.

Podľa prvej ukážky, v ktorej budú hlavnými hrdinami najväčší zločinci na čele s novým Jokerom (Jared Leto), to vyzerá na poriadne temný blockbuster s najviac zvrátenými postavami.

Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti

(Batman v Superman: Dawn of Justice)

video //www.youtube.com/embed/bha24P9uw-E

Asi najočakávanejšou premiérou budúceho roka je medzi fanúšikmi komiksových filmov duel medzi Batmanom a Supermanom. Prvýkrát sa obaja hrdinovia ukážu spolu v hranom filme. Viac ako trojminútová ukážka sľubuje epické stretnutie.

Režisér Zack Snyder na filme dlho pracoval a v pláne má natočiť celú sériu s hrdnimami z dielne štúdia DC Comics. Ako Batmana prvýkrát uvidíme Bena Afflecka. Fanúšikovia dlho protestovali voči tomuto výberu, zatiaľ to ale vyzerá, že si hanbu znova nespraví (Daredevil).

Fantastická štvorka

(Fantastic Four)

video //www.youtube.com/embed/AAgnQdiZFsQ

Komiksové filmy majú medzi sebou niekoľko pomníkov hanby a spracovanie Fantastickej štvorky z roku 2005 patrí medzi nich. Našťastie (alebo nanešťastie) si filmové štúdiá povedali, že na prerobenie filmu netreba čakať desaťročia, preto sa na jeseň dočkáme nového spracovania.

Réžie sa ujal na prvý pohľad neskúsený Josh Trank, ktorý si získal srdcia divákov snímkov Kronika (Chronicle). Koho nepresvedčila prvá ukážka zo začiatku roka, azda druhá už áno. Fanúšikovia po celom svete hovoria o najlepšom reboote série. Zostáva len dúfať, že ukážky nás veľmi neklamú.

Joy

video //www.youtube.com/embed/SN4MLMHET7w

Film o štyroch generáciách jednej americkej rodiny v hlavných úlohách s Jennifer Lawrence, Robertom De Nirom, Bradleym Cooperom a Édgarom Ramírezom režíruje úspešný David O. Russell (Terapia láskou, Špinavý trik). Prvá ukážka zatiaľ neprezrádza veľa, no pod skúsenou taktovkou a hviezdnym obsadením sa výsledku netreba veľmi báť, priam naopak. Snímka by mala prísť do našich kín začiatkom budúceho roka.

Show me a hero

video //www.youtube.com/embed/uj5Nt-HoBhw

Seriály od HBO predstavujú posledné roky stávku na istotu. Musia, inak by televízia na nich nezarobila a skrachovala. V pripravovanej šesťdielnej dráme podľa skutočných udalostí bude Oscar Isaac ako starosta mestskej časti brániť ľudí voči rasistickému zákonu. Show me a hero bude dostupný na HBO od 16. augusta.

Sisters

video //www.youtube.com/embed/vRnhEjP3R-c

Komičky Tina Fey a Amy Poehler spolu účinkovali v troch filmoch a Sisters je ich štvrtou spoluprácou. Keďže dobrých komédií je v kinách málo, zostáva nám len dúfať, že Sisters nebude len o plytkej zábave, i keď ukážka nič iné neprezrádza. Film k nám príde pravdepodobne začiatkom budúceho roka.

Narcos

video //www.youtube.com/embed/U7elNhHwgBU

Pablo Escobar bol najväčším kolumbijským drogovým barónom a svojho času patril medzi desať najbohatších ľudí na svete. Bol brutálny, bezohľadný a mal veľkú moc. Narcos z dielne Netflixu bude podľa prvej ukážky veľkovýpravným seriálom o jeho živote a možno aj záhadnej smrti. Netflix sprístupní celý seriál 28. augusta.

The Revenant

video //www.youtube.com/embed/oYiT-vLjhC4

Alejandro González Iñárritu režíruje film, kde sa v hlavných úlohách objavia Leonardo DiCaprio a Tom Hardy. Viac o filme netreba písať. Buď ste fanúšikmi podľa tohto popisu, alebo na neho radšej nechoďte. V našich kinách sa objaví v januári.