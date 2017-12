Pozvánka do Viedne

Vo viedenskom muzeálnom komplexe Museumsquartier vystupuje ešte do nedele skupina japonských hudobníkov Yamato s programom Beat of the Spirit. Yamato je synonymom pre starojaponskú tradíciu vychádzajúcu z ducha budhistickej spirituality a zároveň symbolom

24. jan 2003 o 11:30

mladej, rozvíjajúcej sa moderny ďalekého východu. Fascinujúci umelecký výtvor skladajúci sa z rytmov, svetla a nápaditej choreografie môžete v Museumsquartier, v hale E vidieť ešte po tri dni o 20.00, zajtra aj o 16.00 h. Lístky sa dajú rezervovať na www.oeticket.com alebo na www.wien-ticket.at. * * * Židovské múzeum vo Viedni otvorilo tento týždeň v stredu výstavu Peter Altenberg: Extrakt života. Altenberg patrí k najvýznamnejším postavám viedenskej literárnej scény na prelome 19. a 20. storočia. Tento viedenský „kaviarenský" literát bol v pravom zmysle slova bohémskym poetom, jeho náladovosť bola medzi jeho umeleckými priateľmi povestná. Výstava poskytuje obraz umelcovho života a rozmanitosti jeho tvorby. Na historických fotogtafiách je vykreslená Viedeň konca 19. storočia – kaviarne, bary a zábavné lokály, v ktorých sa stretávala umelecká spoločnosť. Návštevník spoznáva aj umelcovu posadnutosť divadlom a kabaretom, jeho očarenie japonskou kultúrou. Lákadlom výstavy zo života bohéma, ktorého prezývali „viedenským bláznom" je čiastočne zrekonštruovaná Altenbergova izba, plná rozličných výtvarných diel, medzi nimi napríklad umelcove podobizne od Oskara Kokoschku či Maxa Oppenheimera. Výstava potrvá do 27. apríla. (er, mi)