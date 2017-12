Music Club dnes ozvučia tri kapely

Na pravidelnom piatkovom koncerte v petržalskom DK Lúky sa tento raz publiku predstavia tri bratislavské skupiny, ktoré už nie sú fanúšikom rockovej hudby úplne neznáme. Skupina The Losers mala v tomto klube svoju premiéru už pred rokom, teraz ponúkne ...

24. jan 2003 o 12:00

Na pravidelnom piatkovom koncerte v petržalskom DK Lúky sa tento raz publiku predstavia tri bratislavské skupiny, ktoré už nie sú fanúšikom rockovej hudby úplne neznáme. Skupina The Losers mala v tomto klube svoju premiéru už pred rokom, teraz ponúkne svoje nové skladby. Zoskupenie Sinker, druhá kapela, ktorá na koncerte vystúpi, pôsobí na slovenskej hudobne scéne už od začiatku 90. rokov. Ich vlastná artrocková tvorba nadväzuje na bigbítovú hudbu 60. a 70. rokov. Nakoniec sa predstaví S.E.F.R., ktorá interpretuje skladby známej americkej formácie Rage Against The Machine. Koncert sa začne o 19.30. (mi)