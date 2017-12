Herci a iní umelci protestujú proti bulváru

BRATISLAVA - Známe osobnosti slovenského šoubiznisu broja proti bulvárnym médiám. Bulvár zakázať nemôžu, a tak sa rozhodli apelovať na morálne cítenie verejnosti. Hovoria, že odpovedajú na zásahy do svojho súkromného života. „V snahe o čo najväčší komerčn

24. jan 2003 o 10:35

ý úspech tieto médiá doteraz bezprecedentným a často nedôstojným, priam zlomyseľným spôsobom informujú o výsostne intímnych záležitostiach,“ píšu vo výzve, pod ktorou je už prvých 20 podpisov a pribúdajú ďalšie.

„My nie sme volení činitelia, nežijeme z vašich daní, nie sme politici, podliehajúci kontrole a povinní sa zodpovedať aj za svoj súkromný život. Previnili sme sa len tým, že máme známu tvár,“ hovoria umelci.

Tvrdia, že vedia, že si vybrali povolanie, ktoré je pod kontrolou verejnosti a sústavným tlakom, ale protestujú proti tomu, aby v dôsledku „zvráteného chápania princípu demokracie“ niektoré médiá prekračovali „všetky zábrany“ a poškodzovali nielen ich povesť, ale aj súkromný život ich blízkych.

„Je to spontánna záležitosť viacerých umelcov a osobností, ktoré si povedali, že pohár trpezlivosti prekypel,“ vysvetľuje herec Matej Landl. „Zasahujú do intimity ľudí bez toho, že by si overili fakty, bez toho, že by sa s nimi osobne porozprávali,“ povedal.

„Dotklo sa ma to hlavne v súvislosti s Júliusom Satinským,“ povedal Milan Lasica. „Preto si myslím, že by mala existovať istá hranica, ktorá sa nemá prekročiť. Môžeme len apelovať, to sa nedá nariadiť. Je to vec takzvanej slušnosti.“

Medzi podpísanými sú aj Anna Šišková, Marián Labuda, Milan Markovič, Miro Noga, Štefan Skrúcaný, Peter Lipa, Peter Nagy, Stano Radič, Zdena Studenková, Gabriela Škrabáková, Ivana Christová, Zuzana Kronerová, Zita Furková, Szidi Tobias, Richard Stanke a postupne pribúdajú ďalší. (hr)