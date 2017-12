Bruce Springsteen hral ľuďom na chodníku

Boss nečakane vtrhol do koncertu svojho kolegu a odohral dvojhodinovú šou, aby pripomenul, aký bol kedysi v jeho rodnom regióne umelecký pohyb.

20. júl 2015 o 18:11 Kristína Kúdelová

NEW JERSEY, BRATISLAVA. Toto Bruce Springsteen občas urobí. Nečakane sa zjaví, keď koncertuje niekto úplne iný. Tentoraz prekvapil divákov, ktorí sa v bare Wonder v meste Ausbury Park prišli pozrieť na Joea Grusheckého, píše Rolling Stone.

Boss je známy tým, že sa mu počas turné skoro ani nechce zísť z pódia a ani tentoraz sa nikam neponáhľal. Svoju šou natiahol na dve hodiny a jednu pieseň venoval aj tým, čo sa do baru už nezmestili a museli zostať stáť na chodníku.

Hranie na gitare prerušil len raz, keď sa dostal k skladbe Atlantic City a práve spieval: Možno to, čo zomiera, sa raz vráti. A do tocha sa spýtal : „Žeby sa vrátil Ausbury Park?“

Podľa tohto mesta Springsteen pomenoval svoj debutový album Greetings From Ausbury Park. Rodák z New Jersey tu vymetal kluby, až kým producent Jon Landau nenapísal slávnu vetu: „Videl som budúcnosť rock ’n’rollu.“

Umelecký pohyb v Ausbury Parku poznačil vývoj hudby v 70. rokoch a Springsteen chcel len pripomenúť, ako sa sem kedysi vracali The Clash, Bon Jovi, Patti Smith aj Ramones.