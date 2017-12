Kniha Americké psycho ešte neprestala dráždiť

Do austrálskeho kníhkupectva prišla polícia a prikázala majiteľovi, aby z políc zmizla kniha s brutálnym hrdinom.

21. júl 2015 o 17:26 Kristína Kúdelová

ADELAIDE, BRATISLAVA. Spisovateľ Irvin Welsh považuje knihu Americké psycho za jeden z najväčších románov našich čias, to jej však ešte nezabezpečuje čestné miesto v kníhkupectvách. Naopak. Sprevádza ju odpor, ktorý sa nestíšil ani takmer dvadsaťpäť rokov po jej vydaní. Dôkaz: Austrálska polícia dostala hlásenie, že v kníhkupectve v meste Adelaide je vyložená na poličke bez toho, aby bola zabalená do plastového obalu, ako raz určil zákon. Majiteľ ju teda musel stiahnuť z obehu.

V čom je problém? Hrdinom tohto príbehu je mimoriadne ambiciózny mladík z Wall Street, ktorý sa vo chvíľach hnevu a stresu mení na vraždiace monštrum. Je to nechutné, brutálne, pornografické a neúctivé k ženám, písali kedysi kritici, ako keby nevedeli, že to bol presne zámer spisovateľa Breta Eastona Ellisa, odhodlaného upozorniť na to, kam dospela spoločnosť, ktorá vyznáva heslo Chamtivosť je dobrá.

Hoci je dnes na internete bežne dostupná aj rovnako brutálna filmová verzia s Christianom Baleom v hlavnej úlohe, stále sú ľudia, čo dávajú pozor na to, aby sa kniha nedostala k neplnoletým deťom.

„Mal som veľmi agresívny telefonát,“ cituje austrálskeho kníhkupca Guardian. Po kauze s políciou sa však ukázalo , že za chýbajúci obal nebol zodpovedný on, ale vydavateľ. Pri tlačení novej edície – aj s Welshovým predslovom – došlo pri niektorých kusoch k chybe. Omylom ju nezabalili.