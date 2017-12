Nového filmového Uhorčíka už možno vidieť v kine

24. jan 2003 o 12:38 © TASR 2003

Bratislava 24. januára (TASR) - Najväčšiu príležitosť zo slovenských hercov dostal v pripravovanom koprodukčnom veľkofilme o Jánošíkovi predstaviteľ Tomáša Uhorčíka Ivan Martinka.

"Je to zatiaľ moja najväčšia filmová postava. Doteraz mi často prischli úlohy postihnutých ľudí, či už to bol hluchonemý pastier v Šulíkovom filme Krajinka, postava miestneho blázna v muzikáli Grék Zorba v nitrianskom divadle, alebo pacient na psychiatrii vo videofilme Prekliaty služobník lásky," hovorí nový filmový Uhorčík. 30-ročného vyštudovaného bábkoherca môžu diváci v súčasnosti vidieť v kinách v slovenskom animovanom filme Pôvod sveta, ktorý sa premieta pred francúzskou romantickou komédiou Ľúbi ma, neľúbi ma. Martinka má aj svoje vlastné divadlo jedného herca, kde hrá spolu s bábkami, aj keď kvôli nakrúcaniu túto činnosť načas prerušil. S o to väčším zápalom sa vrhol do postavy Jánošíkovho najlepšieho priateľa. "Keď som si v scenári prečítal, že Tomáš Uhorčík bol gajdošom, tak som si povedal, že by bolo hlúpe, aby som gajdy nevedel chytiť do ruky a trápne sa triafal do playbacku. Skontaktoval som sa s gajdošským majstrom, dal som si vyrobiť nástroj podľa špeciálnych požiadaviek a začal som sa učiť hrať," prezradil herec. Susedom vraj jeho cvičenie na tento nástroj podľa všetkého neprekáža. "Ešte mi nebúchali na dvere. Zrejme sú veľmi tolerantní. Odmalička som si doma vyspevoval, tak si už asi zvykli."

