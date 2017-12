Keď vás niekto opustí, treba mu zavolať

Johna Cusacka opustili všetky priateľky. Vo filme Sex, dievčatá, čokoľvek ukazuje, ako sa tomu najbližšie vyhnúť. V kinách je ešte stále film Jara Vojteka a v Žiline štartuje festival Kiosk.

Sex, dievčatá, čokoľvek

Keď vás niekto opustí, treba mu zavolať a spýtať sa, ako sa má

Roba znovu opustila priateľka? Čo robí zle? Prečo sa mu to zakaždým stane? Má približne tridsať rokov, je to celkom inteligentný, milý chlapec s normálnymi záujmami, väčšinu času trávi v obchode s platňami a má aj dobrých kamarátov. Hádam len, že je trochu nezodpovedný a priveľmi zasnívaný. Je zvyknutý, že problémy zaňho vyriešia pesničky, napríklad od Brucea Springsteena. Takže keď si nevie rady, Boss sa mu okamžite zjaví a nájde riešenie.

"Zvolaj im, spýtaj sa, ako sa majú, a uvidíš, či ti odpustili. Potom na ne všetky konečne zabudni a začni odznova," hovorí, keď si Rob vo svojej hlave robí rebríček svojich najobľúbenejších dievčat a uvažuje, prečo s ním žiadna nezostala. A keďže ho Rob poslúchne, začína sa príbeh plný hľadania, znovu nachádzania, spoznávania sa, opúšťania starej cesty a odhodlávania pustiť sa na novú. Ozaj pekný film.

V roku 2000 ho nakrútil britský režisér Stephen Frears. Hlavnú úlohu v ňom dostal John Cusack, pretože on podľa knihy Nicka Hornbyho písal scenár a poznal ju teda zozadu aj spredu. On mal tiež najvážnejšie slovo pri výbere hudby, ktorá je vo filme veľmi dôležitá, hoci to vôbec nie je muzikál. Frears v čase vzniku spomínal, že si ani nevieme predstaviť, ako sa pri hudobnej dramaturgii tvorivý štáb hádal a že ho stále veľa námahy, kým všetky hádky ukončil.

Nechať toto právo Cusackovi bolo logickým rozhodnutím, veď on Robovi Gordonovi prepožičal časť svojej osobnosti a vymodeloval ho svojimi typickými črtami nedbalého melancholika.

Do britských a amerických kín prišiel pod názvom High Fidelity, tak sa volá aj Hornbyho kniha. U nás sa kniha predávala ako Všetky moje lásky a film dnes česká televízia Nova uvedie pod názvom Sex, dievčatá, čokoľvek. To len, aby ste sa nenechali pomýliť. Bola by to škoda.





Oko za oko

Videoopera, festival Kiosk/Nová synagóga 19.00



Vážna hudba nevážne – to je spôsob, ako ju slobodnejšie prijať. Pokúsili sa o to Miro Tóth a Marek Kundlák už v minulosti, keď napísali operu Zub za zub. Vykreslili v nej cynického mestského človeka, ktorý vtrhol do kultúrno-historického priestoru v Banskej Štiavnici a arogantne si ho pretvoril a prisvojil. A autori v tomto duchu tvorby neprestávajú. Teraz ponúkajú Oko za oko, kde problém formálne aj tematicky rozvíjajú. Jej dej sa odohráva v Humennom a skúma fikciu, v ktorej sa bývalý profesionálny vojak adaptuje na civilné pracovné prostredie po ukončení služby v ozbrojených silách. Hlavný hrdina postupne obchádza mesto a vyberá si miesto na založenie fabriky.



Videooperu pre dvoch sólistov, zbor a komorný ansámbel tentoraz uvedú v žilinskej Novej synagóge, kde zároveň odštartujú ôsmy ročník festivalu Kiosk. Potrvá až do nedele a vo svojom programe chce oprášiť staré divadelné poučky a ukázať súčasné moderné diela. Dnes večer po opere ponúkne aj súčasný tanec Stanislava Dobáka a Martiny Lacovej pod názvom Supernaturals.

Tak ďaleko, tak blízko

Kino Lumiere Bratislava 18. 00

V živote režiséra Jara Vojteka raz nastala chvíľa, keď ho začal hnevať Rainman. V tom čase sa už niekoľko rokov venoval téme autizmu a keď videl film s Dustinom Hoffmanom, iba krútil hlavou. "Je síce pekný, ale príliš romantizuje a nejde do hĺbky," hovorí. "Život s autistami nie je až taký úžasný, obohacujúci a presiaknuý genialitou."

Sám sa niekoľko rokov trápil, ako by mal film o nich vyzerať a chcel nájsť správnu cestu, ako zadanie z autistického centra Andreas naplniť. Nakoniec sa rozhodol, že svoj film nakrúti pozorovacou metódou, bez inscenovania a manipulácie a že sa nebude báť ukázať ani tie najdrsnejšie situácie, ak sa mu bude zdať, že by bez nich jeho pokus nemal zmysel.

Zámer sa mu nesmierne vydaril a kto sa na dokument Tak ďaleko, tak blízko vyberie do kina, uvidí film, ktorý vznikol s citom voči autistoma a obdivom k ich rodičom.