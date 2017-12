Vzdali úctu Nine Simone. Jej hnev však nenapodobnili

Nikto nedokázal zaspievať hit Feeling Good s takou vášňou ako Nina Simone. Niekoľko amerických hudobníkov sa však o to aspoň pokúsilo na pozoruhodnom albume Nina Revisited.

23. júl 2015 o 16:56 Marek Hudec

Bola známa prchkou povahou. Raz vytiahla pištoľ a zranila syna svojho suseda – vraj ju znervózňoval smiechom.

A nebolo to prvý raz, čo Nina Simone strieľala. Už predtým sa snažila zabiť majiteľa švajčiarskej nahrávacej spoločnosti, keď jej nechcel zaplatiť za licenciu. Nick Cave na ňu zas spomína ako na najprotivnejšiu ženskú, ktorá pred koncertom prilepila žuvačku na klavír a než by vtedy vystúpila, ešte si vypýtala tri veci: šampanské, kokaín a klobásky.

V šesťdesiatych rokoch predstavovala to najlepšie, čo v afroamerickej kultúre bolo, v spoločnosti mala rovnaký vplyv ako napríklad spisovateľ James Baldwin, preslávený románmi s menšinovou tematikou. Do jej života však osudovo zasiahla bipolárna porucha, ktorá mala vplyv na jej nevyrovnanú a nervnú osobnosť.

video //www.youtube.com/embed/F-tCx5mocsE

Mladí, talentovaní a čierni

Nikto však nezaspieval pieseň Feeling Good s takou vášňou ako ona. Ani nedokážeme spočítať, v koľkých reklamách, seriáloch a filmoch nás táto pieseň presviedčala o tom, že každý deň je novým začiatkom a že je zbytočné sa trápiť, ak máme slobodu.

Spoločnosť Netflix nedávno pripravila film What Happened, Miss Simone?, ktorý jej život a kariéru pripomenul a v júli zároveň vyšiel aj pozoruhodný spomienkový album Nina Revisited. Je na ňom aj hit Feeling Good, ktorý, mimochodom, prvý raz zaznel v muzikáli The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd. Na novom albume ho naspievala Lauryn Hill, známa z hiphopového zoskupenia Fugees.

Hlavné slovo má na albume speváčka skupina Fugees, Lauryn Hill. FOTO - HUFFINGTON POST

Hoci sa do tohto hudobného projektu zapojili viacerí známi interpreti, Hillová si ukradla až šesť zo šestnástich piesní. Zaujímavé je, že hlasom sa svojmu idolu aj dosť podobá, hoci sama ho má trochu zamatovejší. „Vďaka Nine som verila, že mám právo prejaviť sa,“ povedala pre Rolling Stone.

Okrem nej na albume Nina Revisited znie hlas víťaza Grammy Gregoryho Portera, ktorý sa vo svete hudby stáva čoraz výraznejšou osobnosťou (nedávno nahral pieseň aj s elektronickým duom Disclosure a v októbri ho budeme mať šancu znovu vidieť v Bratislave na džezových dňoch). Jednu pieseň zas zarappoval Common. Tá svojím názvom Young, Gifted and Black – Mladí, talentovaní a čierni – pripomína, že Simonová sa aktívne zapájala do boja za černošské práva. Svoj postoj dala dokonca najavo tým, že v sedemdesiatych rokoch opustila Spojené štáty.

Hviezdy sa veľkú speváčku nesnažia prekonať, tým by len mrhali svojím časom i talentom, skôr hľadajú nové spôsoby, ako jej piesne preložiť. K pôvodnému materiálu však pristupujú s úctou a ich úsilie stojí za vypočutie.

Mimochodom, nájdete ho zdarma na službách YouTube a Spotify. Výnimočné je aj meno jeho producenta, džezového klaviristu Roberta Glaspera.

video //www.youtube.com/embed/DsEkqemhylE

Nenapodobiteľný hnev

Tak ako Simonová korčuľovala medzi viacerými žánrami, tak aj nová nahrávka sa vlní v širokom rozhraní medzi džezom, gospelom, RNB a známy hit I Put a Spell On You má napríklad folkový nádych s prekvapivo depresívnou atmosférou. Niektoré piesne tak v novej verzii ani nemusíte spoznať.

Album Nina Revisited uzatvára samotná Simonová veselou piesňou s týmto textom: „Želám si zistiť, aké je to byť slobodnou, želám si roztrhnúť reťaze vo svojom vnútri.“ Možno tým chcela naznačiť, že najťažšie je bojovať sám so sebou, respektíve s potlačeným hnevom. Nečudo, že magazín The NewYorker svoj profilový článok o nej nazval: Mnohé boje Niny Simonovej.

Jej príznačná dravosť a bojovnosť však na spomienkovom albume chýbajú jej kolegom najviac. Rovnako ako dobová atmosféra. Tú už asi nik nenapodobní.