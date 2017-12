Chutný žáner: varenie na obrazovke

Hoci legendárny kuchár bez čapice je len jeden, pôvodné slovenské relácie o varení majú tiež svoju nápaditosť. V ponuke viacerých televíznych staníc nájdeme počas leta okrem premiérových častí kulinárskych šou aj reprízy.

23. júl 2015 o 17:26 Erika Litváková

Recept je pomerne jednoduchý. Do relácie sa obsadí jeden či dvaja moderátori, najlepšie mediálne známe osobnosti, prípadne aspoň ostrieľaný michelinovský kuchár. V televíznom štúdiu sa vytvorí dizajnová kuchyňa s modernými spotrebičmi a pomôckami, alebo sa bude variť výjazdovo v autentických domácnostiach a reštauráciách.

Zacieli sa na vybraný okruh divákov a potom sa už len čaká, či im takto naformátovaný, viac alebo menej výživne pripravený televízny pokrm bude chutiť. Bez ohľadu na to, či sme zarytí domajedi, ktorí si ešte aj do práce so sebou berú vlastný naškatuľkovaný obed, alebo patríme k tým, čo sa narodili s pomyselným reštauračným génom a chutí nám zásadne viac to, čo navaria druhí, zväčša sa na chute z obrazoviek chytíme.

Relácie o varení a pečení sú posledné roky fenoménom, ktorý nás baví.

Tradície v modernej verzii

Začiatkom roka začala verejnoprávna televízia vysielať šou pripravenú vo vlastnej réžii pod názvom Slovensko chutí. Recepty putujú na obrazovku zo všetkých kútov Slovenska a čím sú tradičnejšie, tým lepšie. Pretože cieľom tejto novodobej slovenskej televíznej kuchárky je divákom ukázať, že aj naše klasické suroviny a jedlá môžu dostať príťažlivý nový šat.

Vo svižnej polhodinovke stihne dvojica moderátorov priamo v domácnosti gazdinky odsledovať prípravu jedla, následne nakúpiť potrebné suroviny a v miestnej reštaurácii uvariť jeho odľahčenejšiu a zdravšiu verziu. Ide teda o akúsi cuisine nouvelle – modernú kuchyňu po slovensky.

Regionálne tradície pritom ostávajú zachované, akurát sa s menšími zásahmi premenia do zdravšej a diétnejšej podoby. Žiadne hutné a sýte omáčky, zápražky, ťažké tuky.



Silvia Pilková a Michal Šiška mapujú a inovujú tradičné recepty v relácii Slovensko chutí.

Silvia Pilková, autorka kníh Dunajské recepty a Poklady slovenskej kuchyne, a Michal Šiška, kedysi kuchár v reštaurácii Jamieho Olivera, dnes šéfkuchár vo vlastnej, nás presviedčajú, že to ide aj bez nich. Hoci vizuálne nepatrí šou k tým, pri ktorých dostanete neovládateľnú chuť okamžite si recept vyskúšať a nebudete pri obrazovke ani slintať ako bernardín, plusom je rozhodne priama zaangažovanosť ženušiek a takmer dokumentárny pohľad do autentických slovenských domácností.

A tiež príbeh predstavovaného jedla. Mínusom je nesúrodosť dvojice moderátorov, ktorá miestami v ich komunikácii pôsobí viac než rozpačito, ba priam rušivo. Chvályhodný zámer sa však vcelku darí napĺňať a divák mnohé nápady na úpravu jedál iste ocení a niektoré sa možno skutočne aj uchytia v lokálnych reštauráciách.

Pastva pre oči

Z celkom inej taktiky ťaží jojkársky 15-minútový kuchár. V štýlovo zariadenej modernej kuchyni je moderátor a šéfkuchár v jednej osobe Gabriel Kocák po celý čas relácie sám. Výdatne pri varení komunikuje na kameru a udržuje očný kontakt s divákom, aby ho udržal nalepeného na obrazovke.

Sľubuje úspech na tanieri za štvrťhodinku a tiež zasvätí do trikov a vychytávok, ktoré pri varení šetria čas a lopotu za sporákom premenia na zábavu. Popri receptoch typu „dubákový orgazmus“ by si mali diváci osvojiť aj kulinárske techniky, ktoré z varenia robia relax a pôžitok.