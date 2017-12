Milgramov experiment opäť zrúca naše ideály o ľuďoch

Experiment o slepej ľudskej poslušnosti opäť sfilmovali. Pozrite si najnovšie ukážky filmov a seriálov.

26. júl 2015 o 9:31 Dávid Tvrdoň

Experimentátor

(Experimenter)

Stanley Milgram bol americký psychológ známy predovštekým vďaka svojmu experimtu poslušnosti. Sme naučení dôverovať autoritám a Milgram to dokázal na sérii svojich pokusov.

Dodnes sa hovorí o pochybnej etike v súvislosti s pokusmi, no nič to nemení na tom, že Milgramov experiment (ako ho dnes nazývame) ukázal temnú stránku ľudskej povahy.

O experimente natočili niekoľko filmov, prvý dokonca sám Milgram. Najnovšie spracovanie v hlavnej úlohe s Petrom Sarsgaardom môže osviežiť slávny experiment mladšej generácii.

Dobrý dinosaurus

(The Good Dinosaur)

Filmové štúdio Pixar chystá na tento rok už druhý film (prvý príde koncom augusta, volá sa V hlave). Réžie sa ujal nováčik, ktorého ale všetci poznajú, i keď o tom nevedia. Peter Sohn má na svedomí krátku pixarovku o tom, ako bociany nosia deti. Do našich multiplexov dorazí koncom novembra.

Hry o život: Drozdajka 2

(The Hunger Games: Mockingjay - Part 2)

Finále série o Katniss Everdeenovovej a jej boji proti prezidentovi Snowovi sľubuje podľa najnovšej ukážky epické zakončenie. Samozrejme, nebudú chýbať nové kostýmy a opäť pôjde o prežitie v aréne, ktorou sa tentokrát stane hlavné mesto. A aby toho nebolo málo, na chvíľu vidíme zmutovaných netvorov. Film bude mať u nás premiéru v novembri.

Spectre

O novej bondovke sme tento týždeň už písali. Bond odhalí spiknutie, ktoré ovplyvňuje jeho život. Opäť sa dočkáme nových postáv v podaní skvelých hercov a herečiek - Léa Seydoux, Dave Bautista, Christoph Waltz a Monica Bellucci.

Réžie sa po druhýkrát ujal Sam Mendes a povedal, že pravdepodobne poslednýkrát. Daniela Craiga postava Bonda očividne baví, od posledného Skyfall nenatočil žiadny iný film a už má na pláne ďalší.

Fargo

Seriál inšpirovaný slávnou snímkou bratov Coenovcov chystá druhé pokračovanie. Hviezdami prvej série boli Billy Bob Thornton a Martin Freeman, ale ďalšia ponúka odlišný príbeh s inými postavami. Predstavia sa v nej Patrick Wilson alebo Kirsten Dunst. Seriál začína v októbri v USA.

Victoria

“Jedno mesto. Jedno dievča. Jedna noc. Jeden záber.” V podstate viac o filme netreba písať. Dej sa odohráva v Berlíne a je o mladej čašníčke z Madridu. V nemeckých kinách sa hral v júni, u nás premiéru zatiaľ neohlásili, no pravdepodobne ho prinesú skôr artové kiná.

Muž s kamerou

(Man with a Movie Camera)

Slávny film sovietskeho režiséra Dziga Vertova z roku 1929 zrešturovali a v lete ho budú premietať v kvalite 2k v britských kinách. Ide o filmový kult a verme, že sa dostane aj k nám. Ukážka je pomerne výstižná - priemerná dĺžka záberu vo filme je 2,6 sekundy. O hudobný sprievod sa tentokrát postaral skupina Alloy Orchestra.

Steve Jobs: The Man in the Machine

Okrem filmu Dannyho Boyla s Michaelom Fassbenderom s hlavnej úlohe príde do kín tento rok aj dokumentárny film o Jobsovi. Stojí za ním známy dokumentarista Alex Gibney, a podľa ukážky pôjde o intenzívny zážitok. Do amerických kín sa dostane v septembri, azda ho aj u nás uvidíme do konca roka.

Freeheld

Vyšetrovateľka Laurel Hesterová bojuje proti rakovine a za práva homosexuálov. V hlavných úlohách sa predstavia Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell a Michael Shannon. Ide o biografickú snímku.