Pixely útočia na zem. Vznikla nenáročná zábava

Prezident USA je opäť filmový hrdina. Vo filme Pixels nás bráni pred mimozemšťanmi.

26. júl 2015 o 15:35 Miloš Ščepka

Vplyv videohier na vnímanie reality je dobrým námetom na uvažovanie. Tentoraz ho však filmári využili na obyčajnú zábavu.

Námet o fatálnom nepochopení rôznych svetov síce pripomína klasiku Philipa K. Dicka Hráči z Titanu z roku 1963, ale žiadny strach, sci-fi komédia Pixels je čistý oddych.

Inšpiráciou mu bol dvojminútový francúzsky film Patricka Jeana z roku 2010, akýsi vizuálny vtip, ako by vyzerala invázia mimozem〜šťanov, keby staré videohry považovali za pozemský spôsob vedenia skutočných vojen. Hravý poetický film získal viacero ocenení, spoločnosť Columbia Pictures kúpila práva na jeho prerobenie do celovečernej podoby a v roku 2013 potvrdila, že režisérom bude Chris Columbus.

No ani pre osvedčeného veterána rodinnej zábavy nebolo nakrútenie celovečerného filmu podľa dvojminútového námetu hračkou. Výsledok pôsobí trochu ako zmes disneyovského Ralph Rozbi-to a klasických Krotiteľov duchov. Lenže bez mnohovýznamovosti Ralpha aj bez hravej objavnosti Krotiteľov.

Neškodná príťažlivosť

Záznam z prvých majstrovstiev sveta v hraní videohier v roku 1982 odniesla družica do vzdialeného vesmíru, kde padol do rúk mimozemšťanom. Tí považujú naše vojnové videohry za skutočnosť, a tak do útoku nasadzujú podľa herných pravidiel zbrane i postavičky z hier.

Keď zaútočia na Zem, prezidentovi USA neostáva iné, len žiadať o pomoc kamaráta z detstva, notorického hráča Sama. Zostarnutú hviezdu majstrovstiev spred troch desaťročí.

Vizualizácia „bojových“ herných scén je vo filme pôsobivá i nápaditá. Príbeh, ktorý vypĺňa hluché miesta medzi súbojmi, slúži len ako vata. Nič nerieši. Netreba v ňom hľadať inotaje, symboly, metafory ani skryté posol〜stvá. Interakcia medzi Sandlerovým Samom Brennerom, niekdajším majstrom videohier, a podplukovníčkou Violet (Michelle Monaghanová) je príjemná a zábavná. Postavy sú obdarené náznakmi charakterov, funguje a rozvíja sa medzi nimi protirečivá príťažlivosť.

Ďalší Brennerovi spolubojovníci sú iba figúrky. Ich úlohou je zabávať, nie presviedčať. Kamarát z detstva a súčasný prezident USA Kevin James je dobrosrdečný ťuťmák. Niekdajšie zázračné dieťa Josh Gad zosmiešňuje prívržencov konšpiračných teórií, ktorí si svojím fanatizmom kompenzujú nedostatok sexu.

A v prípade falošného hráča Petra Dinklageho tvorcovia len recyklovali jeho Tyriona Lannistera z Hry o tróny. Každý hrá za seba, netvoria nijaký tím. Zápletka nestojí za reč, ťažiskom sú akčné scény, keď sa hrdinovia ocitajú v oživených trojrozmerných klasických hrách.

Zopár celebrít na leto

No i tak je Pixels príkladom štandardu nenáročnej letnej rodinnej zábavy. Vyhýba sa fekálnemu humoru, napriek tomu dokáže rozosmiať. Násilie je herne štylizované. Popkultúrne, herné i satirické vtipy pobavia dospelých rovnako ako pôsobenie celebrít vo vedľajších úlohách.

Slovenský distribútor filmu na plagátoch ponechal pôvodný názov, ale do kín ho uvádza s českým dabingom, kde je titul počeštený na Pixely. Hoci je to v tomto druhu filmov zvyčajné, na scény skryté medzi záverečnými titulkami alebo po ich skončení budete čakať zbytočne.