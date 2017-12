O filmoch sa môžeme naučiť najviac cez zážitky

V Uhorskom Hradišti prebieha do začiatku augusta jedinečný festival, v kinách môžete zas vidieť nového Allenovho Iracionálneho muža a ešte stále Divoké historky.

27. júl 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, kk

Letná filmová škola

FESTIVAL / Uherské Hradiště, Česka republika do 1. augusta

Síce sa na tomto festivale nesúťaží, ale jeho kultúrny význam nemožno spochybniť: chce rozšíriť znalosti filmových divákov – a to už od roku 1964. Prehliadku otvorili v piatok krátke fínske filmy, práve sekcia diel z tejto krajiny je tento rok hlavnou.

Zo severu prišiel aj hlavný hosť, režisér Mika Kaurismäki, brat slávneho Akiho (tvorcu Muža bez minulosti), pričom obaja sú považovaní za ikony modernej fínskej kinematografie. Mika si v piatok prevzal jednu z výročných cien festivalu a do Uherského Hradišťa priniesol najmä filmy z osemdesiatych rokov a novinku Cesta na sever.

Nebudú chýbať ani nemé snímky Alfreda Hitchcocka – jeho Farmárovu ženu z dvadsiatych rokov minulého storočia napríklad sprevádzala živá hudba. A keďže v názve festivalu svieti slovo škola, tak jeho program dopĺňa niekoľko prednášok a besied.

„Chceme divákov zoznámiť aj s jednotlivými profesiami v procese tvorby filmu. Budú môcť zistiť, ako taká výroba funguje na debate s tvorcami českej novinky Domáci péče,“ dopĺňa riaditeľka podujatia Radana Korená pre Českú televíziu a očakáva účasť šesťtisíc návštevníkov.

Počas festivalu zažijete tento rok nový projekt s názvom Cinema Royal, keď obľúbené a kultové príbehy nájdete na netradičných miestach, v minulosti už českí diváci mohli sledovať Veľkú vlakovú lúpež na Hlavnej stanici v Prahe alebo filmového Fantóma opery v Národnom divadle. Festival tak nezabúda na to, že žiak sa dokáže najlepšie učiť vďaka zážitkom.

Súčasťou sprievodného programu sú potom koncerty aj divadelné šapitó v parku Smetanove sady – zahrať prídu Zrní, ale aj folková dvojica Kieslowski, ktorá vo svojich piesňach opisuje odvrátenú, násilnú stranu ľudských vzťahov. Zo slovenských diel festival premietne napríklad oceňovanú Kozu o bývalom rómskom boxerovi, ktorú doma uvidíme až na jeseň.

Iracionálny muž

Magio pláž, Bratislava 21.00

Na univerzite prednáša o filozofii, majstroch mysle, ich svetonázoroch a predstavách o svete, ale sám nevie, čo by si z nich vzal. A hoci sa v živote zatiaľ dostal len do štádia pokročilej mladosti, už ho zmohla dezilúzia a nuda. Zrazu si však v reštaurácii vypočuje spoveď týranej ženy a v hlave mu začne dozrievať nápad: Čo keby zlepšil svet tým, že ho zbaví jedného darebáka? Nenabral by tým aj jeho život nejaký zmysel?

S takýmto hrdinom dnes prichádza do kín neúnavný Woody Allen, nazval ho Iracionálny muž. Keď ho premiéroval na festivale v Cannes, vyzýval všetkých ľudí, aby sa zabávali, pretože to je vraj jediná možnosť, ako zabudnúť na to, že život je nezmyselne krutý.

Divoké historky

Kinotip

Zo slovenských kín sa akosi nechcelo argentínskej drsnej komédii Divoké historky. U nás mala premiéru ešte v zime a veľmi rýchlo sa z nej stal populárny hit, ktorý by mal každý filmový fanúšik vidieť. Na reklamu nepotreboval nijaké mediálne prostriedky, ľudia sa o ňu postarali sami. Takže keby ho náhodou ešte niekto nevidel, aj my hovoríme, aby rýchlo utekal.

Mladý režisér Damián Szifrón v ňom reaguje na množstvo spoločenských konvencií, ktorými sme sa sami nechali zviazať a každý deň nás frustrujú. Jeho filmoví hrdinovia sa dostávajú do situácií, keď už sa „slušnému správaniu" nemienia podriadiť a nájdu cestu, ako sa z nich vymaniť. Je to však trochu tarantinovská cesta.