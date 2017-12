Sophie Ellis Bextorová sa vyzná aj v obchode s nehnuteľnosťami

24. jan 2003

Londýn 24. januára (TASR) - Britská speváčka Sophie Ellis Bextorová (23), ktorá patrí vďaka hitom Get Over You, Take Me Home a Murder on the Dancefloor k objavom ostrovnej scény populárnej hudby uplynulých mesiacov, sa rozhodla investovať zarobené peniaze skutočne racionálne. V severolondýnskej štvrti Swiss Cottage, v ktorej sa podľa odborníkov ráta s ďalším zvyšovaním cien nehnuteľností, si kúpila dom. Správnym výberom nehnuteľností postupuje speváčka už doteraz podobne, ako viacero fundovaných obyvateľov britskej metropoly. Postupne si neustále zlepšuje príbytok. "Chcela som jednorázovo vyplatené finančné prostriedky nejako využiť, skôr než by sa rozkotúľali," komentovala svoj postup Sophie Ellis Bextorová, ktorá vlastnila najskôr byt, potom viacpodlažný byt a teraz dom.