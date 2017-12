V USA uviedli do Siene slávy Grammy ďalších osem albumov

25. jan 2003 o 5:04 © TASR 2003

Los Angeles 25. januára (TASR) - Legendárny album amerického speváka Brucea Springsteena Born to Run pochádzajúci zo 70. rokov 20. storočia uviedli v piatok do Siene slávy Grammy v Los Angeles. Spolu s ním sa do siene dostalo sedem ďalších albumov a 13 singlov.

Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied uviedla od roku 1973 do prestížnej dvorany už viac ako 500 nahrávok, píše hudobný magazín Rolling Stone. Medzi novými prírastkami je mnoho hitov zo 70. rokov, ako Itďs too Late od Carola Kinga alebo I Shot The Sheriff od Erica Claptona.

Okrem Springsteenovho Born to Run sa do Siene slávy Grammy dostali zo 70. rokov albumy Goodbye Yellow Brick Road od Eltona Johna, Hotel California od Eagles a Rumours od kapely Fleetwood Mac. Zo 60. rokov boli ocenené nosiče Downtown od Petuly Clarkovej a Blowinď in the Wind od Peter, Paul and Mary.

K najstarším nahrávkam patrí Stormy Weather (Ethel Water) z roku 1933 a džezový album od Thelonious Monk z roku 1949.