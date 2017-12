Geri Halliwellová má nového partnera

Londýn 25. januára (TASR) - Bývalá členka britskej dievčenskej formácie Spice Girls Geri Halliwellová pokračuje v doteraz neúspešnom hľadaní toho pravého.

Po novembrovom rozchode s 27-ročným Damianom Warnerom, ktorého spoznala v istom zdravotníckom zariadení a ktorému oznámila rozchod elektronickou poštou, je speváčkiným novým partnerom majiteľ fotopodniku Mark Griffiths (30).

Dvojica si podľa informácií istej Geriinej priateľky rozumie skutočne dobre. Po sérii tajných rendezvous obaja nedávno večerali v jednej z prominentných londýnskych reštaurácií, aby následne strávili spoločne noc údajne v Halliwellovej apartmáne.

Priaznivci speváčky môžu so záujmom očakávať, ako sa jej šťastie v súkromí odrazí na obsahu pripravovaného tretieho albumu, na ktorom už pracuje spolu s producentom Peterom Watermanom. Album by sa na trhu mal objaviť na sklonku leta.

Predbežne posledný Geriin album Scream If You Want to Go Faster vyšiel v máji 2001.