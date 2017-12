Shakira nevie v noci spávať, zato však komponuje a pracuje v štúdiu

25. jan 2003 o 7:32 © TASR 2003

Miami 25. januára (TASR) - Latinskoamerickú hviezdu populárnej hudby Shakiru nesužujú v súčasnosti iba obavy z možného únosu, ale aj nespavosť, ktorú rieši po svojom. V noci namiesto spánku komponuje a pracuje v štúdiu.

Tma pripomína Shakire smutný zážitok, keď policajti v noci prišli oznámiť jej rodičom, že podnapitý vodič usmrtil ich syna. "Táto spomienka má na svedomí, že som v noci smutná a že sa noci bojím. Pripomína mi to, že všetko v živote sa náhle môže skončiť," hovorí speváčka, ktorej koncert si už čoskoro budú môcť vychutnať aj šťastlivci v našich zemepisných šírkach.

Shakira totiž v rámci európskeho koncertného turné vystúpi 31. marca v rakúskom hlavnom meste Viedeň v miestnej Wiener Stadthalle a o niekoľko dní neskôr aj v nemeckých mestách Frankfurt nad Mohanom (4.4), Mníchov (6.4.), Berlín (13.4.) a Hamburg (14.4.).

V rámci Tour of the Mongoose predstaví aj materiál mimoriadne úspešného anglicky naspievaného albumu Laundry Service, vrátane megahitov Objection (Tango), Underneath Your Clothes, či Whenever, Wherever.

Speváčka, ktorá je potomkom libanonských a kolumbijských rodičov, je vyhľadávanou hviezdou galaprogramov na celom svete. Na úspešnú kariéru v Latinskej Amerike nadviazala grandióznym vstupom na európsku hudobnú scénu, čo potvrdilo aj udeľovanie medzinárodných cien poslucháčov európskej siete rozhlasových staníc NRJ 18. januára v juhofrancúzskom Cannes, odkiaľ si Shakira odniesla ocenenia v kategóriách najlepšia speváčka, najlepší album a najlepšia pieseň.