S Rickom a Mortym naprieč dimenziami (seriálový tip)

Možno vás zaujme Rick a Morty. Ak ste fanúšikom sci-fi, tak celkom určite.

Fanúšikom nie práve pre deti určených animovaných seriálov neprinášajú západné televízie veľa nových titulov.

Posledné roky sa snažili získať diváka napríklad príbehmi rangerov z parku Brickleberry či nekompromisným policajtom so sekerou v seriáli Axe Cop.

Novým titulom sa príliš nedarilo a tak ťahúňmi staníc v tejto kategórii zostávajú už v podstate televízni dôchodcovia.

Prvú epizódu Simpsonovcov uviedli v roku 1989, Griffinovci mali premiéru o desať rokov neskôr a Kennyho zo South Parku prvýkrát zabili v roku 1997.

Pred piatimi rokmi dvomi novými sériami ešte oživili fanúšikmi milovanú Futuramu, ale momentálne, zdá sa, televízie nevedia nájsť recept na divákovu priazeň.

You're going to need to watch this episode 14 times #RickandMorty https://t.co/jAxriwhg8t