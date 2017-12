Bob Dylan napísal pieseň pre film z obdobia občianskej vojny

Los Angeles 26. januára (TASR) - Žijúca legenda americkej hudobnej scény Bob Dylan je autorom novinky - piesne Crossing Over The Green Mountain, ktorú ...

26. jan 2003 o 13:48 © TASR 2003

Los Angeles 26. januára (TASR) - Žijúca legenda americkej hudobnej scény Bob Dylan je autorom novinky - piesne Crossing Over The Green Mountain, ktorú skomponoval pre film Gods and Generals spoločnosti Warner Bros.

Filmová dráma sa odohráva počas americkej občianskej vojny. Vo filme, ktorý v svetovej premiére premietnu 21. februára, sa v hlavnej úlohe predstaví Robert Duvall, Jeff Daniels a Mira Sorvino a údajne aj Dylan.

Dylanovu pesničku si už od 17. januára môžu vypočuť v USA všetci predplatitelia vysielača AOL First Listen, neskôr bude dostupná aj na internetovom servere Netscape Music.

Samotný skladateľ a spevák však nakrúti aj ďalší film, ktorý by sa mal stať hraným režijným debutom Larryho Charlesa. Projekt, o ktorom sa začalo hovoriť už pred rokom, je ešte stále na začiatku realizácie. Bob Dylan v ňom stvárni potulného trubadúra a bude aj autorom filmovej hudby. Kedy sa mu ju podarí dokončiť, nie je známe, lebo laureát Grammy je zaneprázdnený a ešte navyše koncertuje s materiálom z albumu Love and Theft.