Výtvarníci robia reklamu feminizmu. Je to nehorázne?

V bratislavskej Kunsthalle sa stretli umelci, ktorí narúšajú staré spoločenské klišé

28. júl 2015 o 20:11 Eva Andrejčáková

Čo by tak mohlo človeku pomôcť, aby nebol fundamentalista? Možno humor a nadhľad, myslí si skupina umelcov, ktorí pripravili výstavu Fem(inist) Fatal.





Večera. V podaní výtvarníčky Lucie Dovičákovej.

Feministky sú zlé a vždy všetko kritizujú. Však?

V 90. rokoch to v podstate bola pravda. V spoločnosti sa vynorili a dlho udržali rôzne klišé, ktoré spôsobili, že feminizmus bol u nás strašiakom a nežilo sa mu ľahko. O tom, že po štvrťstoročí by to mohlo byť už aj inak, podáva správu výstava v bratislavskej Kunsthalle Fem(inist) Fatal.

Prvý raz otvorene

Hoci sa v našom výtvarnom umení feminizmus objavuje v rôznych podobách, ide o prvú výstavu, ktorá sa k nemu otvorene hlási. Jej témou je rôznosť v spoločnosti a ľudské práva. Vystavuje na nej spolu desať autoriek a autorov – všetci v minulosti spolupracovali s časopisom Glosolália či so združením Aspekt, čo výstavu iniciovali. Zároveň je v Bratislave festival FestFEM a otvára diskusiu.

Feminizmus sa často spomínal, keď sme hlasovali v referende za takzvanú tradičnú rodinu. Aj vtedy sa potvrdilo, koľko predsudkov sa s ním spája. „Zrazu sa ukázalo, že rovnoprávnosť vôbec nie je samozrejmosťou. Diskusia sa vyhrotila a mnohí ľudia zostali rozčarovaní,“ hovorí kurátorka výstavy Lenka Kukurová.

Posledná večera

Kukurová sa už roky zaoberá angažovaným umením, vďaka čomu spoznala množstvo projektov, ktoré pracujú s rodovými alebo feministickými témami. Vo svojom koncepte ich spojila. Základom je angažovaná výpoveď a záujem autorov nevyhraňovať sa voči téme.

Milan Mikuláštík: Posledná večera.

„Niektoré autorky a autori neradi obmedzujú vnímanie svojich diel do jednej línie. Aj v prípade výstavy o feminizme platí, že dielo si žije vlastným životom a možno v ňom nájsť všeličo,“ vysvetľuje kurátorka.

To platí napríklad na mieste, kde je vystavených trinásť váh. Dielo sa volá Posledná večera a jeho autorom je jeden z vystavujúcich Milan Mikuláštík. Keď ste kritický človek, hneď si poviete, že to je o anorexii a o spoločenskom dohľade nad hmotnosťou tela. No dielo rovnako hovorí o hospodárskom raste spoločnosti, ekológii, alebo môže byť iróniu na nadprodukciu, či nadmerné využívanie zdrojov.

Lesbické matky vo výklade

Vtipne a do hĺbky reagujú na život aj ďalšie autorky a autori – Martin Piaček komentuje našu históriu, ktorá oplýva zdanlivo iba mužskými osobnosťami, Petra Čížková oslobodzuje ženu ako objekt túžby z obrazu rokokového maliara, Lucia Dovičáková sa rodovým stereotypom v spoločnosti krásne a drsne vysmieva. Jana Bodnárová nás opatrne vpúšťa pod pancier ženskej krehkosti, Ivana Šáteková s ľahkou gurážou kladie podprahové otázky, hrajúc kreslenú hru na pravdu nielen o ženách, Jana Štěpánová skúša okoloidúcich zdanlivo ľúbivými plagátmi s námetom lesbických matiek rovno vo výklade galérie.

Programovo pracujú s témou feminizmu vo svojich dielach Eva Filová a Anna Daučíková.

A ako reagujú ľudia? „Už počas inštalácie sme mali návštevníčky, ktoré tvrdili, že robíme feministkám reklamu. Dokonca boli reakcie, že je to nehoráznosť,“ hovorí Lenka Kukurová. „Naša výstava reaguje na život. A k tomu, aby človek nebol fundamentalista, pomôže humor a nadhľad.“