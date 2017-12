Sieň slávy Grammy má nové prírastky

Los Angeles 25. januára (TASR) - Album Born to Run amerického speváka Brucea Springsteena a balada Stairway to Heaven od skupiny Led Zeppelin patria od piatka oficiálne ku klasike populárnej hudby.

Spolu s ôsmimi albumami a 13 singlami 60. a 70. rokov ich uviedli do Grammy Hall of Fame v Los Angeles, ktorá existuje od roku 1973. O zaradení pesničiek rozhoduje National Academy of Recording Arts and Sciences (NARAS).

Väčšinu tohtoročných nových prírastkov v Grammy Hall of Fame tvoria albumy a single zo 70. rokov. Patria medzi ne Goodbye Yellow Brick Road od Eltona Johna, Rumours (Fleetwood Mac), Hotel California (Eagles), Still Crazy Afer All These Years (Paul Simon) a It's Too Late (Carole King). Vyznamenaná bola aj skladba I Shot the Sheriff v podaní Erica Claptona.

Z pesničiek 60. rokov si miesto v sieni slávy vydobyli tituly Downtown v podaní Petuly Clarkovej a protestsong Blowin' in the Wind v podaní tria Peter, Paul & Mary.

V Grammy Hall of Fame je momentálne 606 titulov. Najstaršími prírastkami sú album Stormy Weather od Ethely Watersovej z roku 1933 a džezová nahrávka Theloniousa Monka z roku 1949.