Herec Peter O'Toole dostane Oscara za celoživotné dielo

25. jan 2003 o 18:55 © TASR 2003

Los Angeles 25. januára (TASR) - Britský herec Peter O'Toole dostane tento rok Oscara za celoživotné dielo. Jeho herectvo formovalo filmové dejiny viac ako štyri desaťročia, povedal prezident americkej filmovej akadémie Frank Pierson v piatok v Los Angeles.

Sedemdesiatročný O'Toole bol doteraz nominovaný na Oscara sedemkrát, no ani raz ho nezískal. Prvá nominácia bola za veľkofilm Lawrence z Arábie (1962), ktorý znamenal zlom v jeho hereckej kariére.

Dvakrát bol O'Toole nominovaný za stvárnenie Henricha II. - vo filmoch Becket (1964) a Lev v zime (1968). Oscarových nominácií sa dočkal aj za úlohy v muzikálovej komédii Goodbye, Mr. Chips (1969) a v snímkach The Ruling Class (1972), The Stunt Man (1980) a My favorite Year (1982).

Syn írskeho knihára začal hereckú kariéru ako 17-ročný v jednom londýnskom divadle. Pred kameru sa prvýkrát postavil až v roku 1959. Peter O'Toole dostane Oscara 23. marca v Hollywoode.