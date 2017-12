Dobrý seriál nesmie mať viac ako dvanásť častí

30. júl 2015 o 11:53 Iris Kopcsayová

Ako producent a režisér sa podieľa na tvorbe televíznych seriálov a programov. Jeden, o rodine s tromi všetečnými synmi, by sa mal čoskoro dostať na obrazovku. PETER BEGÁNYI chystá aj seriál inšpirovaný skutočnou postavou, zápasníkom židovského pôvodu Imim Lichtenfeldom a dokument o prokurátorovi Ladislavovi Hannikerovi.

Nedávno ste boli na festivale v Paríži, na ktorom sa prezentujú seriálové novinky. Aké sú trendy?

Stretli sa tam najväčšie stanice, ktoré dávajú milióny eur alebo dolárov do televíznej tvorby. Seriály sú teraz populárne, lebo sú dostupné na internete a sú teda bližšie k ľuďom. Preto v nich chcú hrať špičkoví herci. Dva alebo tri roky sú v kurze severské kriminálky. Okrem kriminálnej zápletky je v nich aj trocha mystiky, niečo nadpozemské. Nóri to robia veľmi dobre.

Čo vás z ponuky festivalu zaujalo?

Seriál, aký by na Slovensku asi sotva vznikol. Pripravujú ho Nóri a volá sa Okupácia. Je to o tom, že v roku 2015 Nórov okupuje Rusko. Rusi im zavrú plyn a pomaly sa k nim dostávajú cez hranice. Veľmi briskne narážajú na dobu, v ktorej teraz žijeme, vytvárajú situáciu, čo by sa dialo s Nórskom, keby sa to naozaj stalo. Je to veľmi očakávaná novinka, séria asi desiatich častí po 45 minút.



Pri nakrúcaní Superhrdinov s Mirkou Partlovou.

Aký projekt ste predstavili vy?

Inšpirovala nás skutočná postava otca a syna Lichtenfeldovcov z Bratislavy. Urobili sme poctivý vývoj s historikom aj so scenáristkou, dva roky sme zbierali materiály. Chceme, aby to bol seriál z nášho prostredia, ale aby bol zároveň svetový. Príbeh sa odohráva v roku 1936. V babylonskom Prešporku skupina talentovaných zápasníkov zakladá vlastný zápasnícky klub. Vedúci klubu je výnimočne nadaný športovec židovského pôvodu Imi Lichtenfeld.

Impulzívny Imi je synom legendárneho zápasníka Samuela, dnes detektíva neuniformovanej stráže a inštruktora sebaobrany. Na pozadí historických udalostí odzrkadľujeme príbeh lásky, zrady, bojového umenia, života v predvojnovej Bratislave.

Seriálom sa často vyčíta, že po čase sa dej vyvíja nereálne a menia sa charaktery postáv. Môže v tejto oblasti vzniknúť aj niečo naozaj kvalitné?

Aj scenáristi by vám povedali, že seriál nemôže mať päťsto častí, lebo neskôr sám na sebe parazituje. Ak je postava kladná, tak je kladná, ak je záporná, je záporná, nemôže sa trikrát zmeniť. Preto by dobrý seriál mal mať v rámci jednej série najviac dvanásť častí. Hovorím o seriáli, nie o telenovele.

Ako kedysi trinásťdielne seriály Jaroslava Dietla?

Presne. Trinásť dielov a koniec.



Hlavnými hrdinami seriálu RTVS Superhrdinovia boli deti.

Tie seriály mali obrovskú sledovanosť a mali aj inú úroveň.

Lebo Dietl vedel uchopiť štruktúru a vedel písať dialógy. Keby mu niekto povedal, aby urobil seriál, ktorý má dvadsať častí, asi by odmietol. Lebo vedel, že sa to nedá. Ak sa postavy neustále menia, je iba otázkou času, kedy to diváka prestane baviť.

Čo teraz nakrúcate?

Pre televíziu Joj robíme rodinný komediálny seriál Naši. Postavili sme to na dvoch silných hercoch a troch deťoch. Manželov hrajú Marián Miezga a Lujza Schrameková Garajová a majú troch synov. Jeden má štrnásť, druhý dvanásť a tretí deväť rokov.



Nový seriál televízie televízie Joj s názvom Naši sa práve nakrúca. Rodičia, ktorých hrajú Marián Miezga a Lujza Schrameková Garajová, majú troch synov.

Riešia každodenné starosti súvisiace s ich výchovou. Seriál vznikol v Kanade, kúpili sme licenciu a adaptovali ho na slovenské pomery. Ako producent som usúdil, že žiaľ, nemáme finančné ani kapacitné možnosti, aby sme mohli vytvoriť vlastný vtipný seriál. Ale myslím, že sme urobili dobre, texty sú kvalitné.

Kedy sa bude vysielať?

Televízia zvažuje nasadenie od septembra alebo od januára budúceho roka.

Nakrútili ste viacero dokumentov, napríklad Pornoromantik a Erotic nation. Chystáte teraz nejaké?

Chystám zaujímavý dokument zo života prokurátora. Ústrednou postavou je Ladislav Hanniker, ktorý pracuje na Generálnej prokuratúre.