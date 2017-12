Mafiánsky seriál zo Škandinávie končí. Netflix ho nevládze ťahať

Populárny seriál Lilyhammer stál na začiatku televíznej revolúcie. Stevie Van Zandt v úlohe mafiána sa však už novej sezóny nedočká

30. júl 2015 o 17:03 Kristína Kúdelová

.

Seriál Lilyhammer sa po tretej sezóne končí. To znamená viac ako to, že Škandinávci sa budú musieť znovu vrátiť k svojmu korektnému spôsobu života.

Vďaka filmárom mohli Nóri zažiť úžasný sociálny experiment. Do ich malého, slušného mestečka Lillehammer prišiel mafián Franky Taglione. Samozrejme, tiež len filmový. Poslali ho tam americké súdy, aby rešpektovali program na ochranu svedkov – a on, namiesto toho, aby sa tam v tichosti skryl, si zmenil meno na Giovanni Henriksen a začal podnikať. Nie v súlade so škandinávskymi zákonmi. V súlade s tými svojimi.

Svojím priamym vystupovaním mafián Henriksen okamžite poznačil dejiny. Pretože seriál Lilyhammer stál na začiatku televíznej revolúcie, spôsobenej príchodom Netflixu. Vznikol pred tým, ako Netflix spustil House of Cards, a definitívne prestal byť len internetovou videopožičovňou. Tieto dva projekty z neho urobili silného tvorcu programov, ktorého sa začali klasickí filmoví producenti báť.

video //www.youtube.com/embed/W4B3gAkb1fg

Lenže nové správy už nie sú také dobré. Seriál Lilyhammer síce triumfoval na poslednom festivale v Monte Carle a dostal cenu za najlepší európsky televízny projekt aj cenu pre najlepšieho herca, Netflix sa ho radšej rozhodol zastaviť. Nevládal ďalej riešiť náročné autorské vzťahy s koproducentkou – Nórskou televíziou a stúpajúce finančné náklady. Pretože Lilyhammer prestal byť po tretej sérii lacnou vtipnou zábavou a stal sa serióznym projektom.

Giovanniho Henriksena hral Stevie Van Zandt, hudobník a spoluhráč Brucea Springsteena. Pre denník Aftenposten povedal, že veľmi smúti. Nórsko, kde svojimi praktikami narobil riadne poriadky, už považoval za svoj druhý domov.