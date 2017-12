Oasis sa nerozpadnú aj napriek konfliktom bratov Gallagherovcov

Londýn 26. januára (TASR) - Britská rocková kapela Oasis sa nerozpadne ani kvôli častým ohnivým šarvátkam bratov Gallagherovcov.

Hybná sila kapely a autor väčšiny jej piesní Noel Gallagher tvrdí, že skupina je preňho osobne teraz príliš dôležitá a nemôže sa rozptyľovať hľadaním či formovaním novej zostavy.

"Áno, technicky sme sa rozpadli dosť často, ale nikdy sme to tak necítili," komentoval Gallagher časté správy o rozpade skupiny.

"Lenže skupina je pre mňa príliš dôležitá, je tým, čo robím. V 35 rokoch by bol odchod z Oasis ako nájsť si novú priateľku - a ja sa nemôžem babrať s randením," vyhlásil Noel v rozhovore pre noviny Sunday Telegraph.

"Najväčšou hviezdou na svete som ja v Oasis a spievam dve najúžasnejšie piesne Don't Look Back In Anger a Wonderwall," dodal Gallagher, ktorý túži, aby ho svet začal brať vážne aj ako hudobníka. To mu sťažujú najmä pravidelné bulvárne správy o zákulisných výčinoch členov Oasis.

"Dôvod, prečo nenávidím, keď sa moje meno spomína v stĺpčekoch s klebetami je, že niekto z Middlesbrough, čo vás nikdy nestretol, si myslí, že ste "celebrita", kým ja som hudobník. To, čo robím, je dosť dôležité," uzavrel Gallagher.