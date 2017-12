Na terase sa predstavia kapely domáce a tri punkerky zo Švédska

Pod pyramídou Slovenského rozhlasu pokračuje v nedeľu kultúrne leto, skvelé tituly nájdete v kine aj v televízii.

1. aug 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, kk

Letná Demovnica

KONCERT, KINO / Pod pyramídou Slovenského rozhlasu, Mýtna, Bratislava 18.00

Pôvodne tam bol len betón, no teraz tam vykvitla záhrada. Pribudla kaviareň, lavičky, kvetináče, tráva aj rastúca zelenina. Terasu Pod pyramídou Slovenského rozhlasu otvorili už pred rokom v septembri a odvtedy na nej moderátori spolu s občianskym združením Jedlé mesto pripravili niekoľko živých vysielaní a kultúrnych podujatí.

Počas letných nedieľ sa tu zas udomácnilo kino a hudobný projekt Demovnica – ten predstavuje mladé talenty v slovenskej hudbe. Na prvom mieste jej hitparády sa už umiestnila aj päťčlenná indie-popová kapela Silverspoon so slovenskými textami. Nové skladby pripravuje na jeseň.

Debutový album nahráva druhá kapela v programe s názvom Adalbert. Založil ju Vojtěch Štedroň a skupine sa podarilo vystúpiť už na budapeštianskom Szigete. Temnú hudbu spájajúcu elektroniku a gitarové melódie im v štúdiu pomôže nahrať Marcel Buntaj. Vstup na koncerty je voľný.

Večer Pod pyramídou doplní premietanie švédskeho filmu My sme najlepší o troch mladých punkerkách, ktoré sa búria proti rodičom, škole aj tradíciám. V príbehu podľa komiksovej predlohy si založia kapelu. „Niekomu sa môže zdať, že sa vo filme vlastne nič nedeje. A skutočne – nejde o nič. Iba o život a málokto ho vie tak sfilmovať ako jeho režisér Moodyson,“ napísal pre SME Miloš Ščepka.

Divákom pred týždňom v letnom kine prekážalo umiestnenie titulkov k filmu v dolnej časti obrazu, kam nie všetci dovideli (veď kapacita na premietanie je štyristo miest) – organizátori však sľúbili, že chybu teraz napravia.

Mimochodom, komunitná záhrada teraz postavila sedemdesiat drevených boxov, do ktorých si môžete nasadiť vlastné bylinky či napríklad paradajky. Stačí sa prihlásiť.

video //www.youtube.com/embed/m9TCq3A7t9Q

21 gramov

Kino Lumiere, Bratislava, sobota 20.15

Človek by nemal vedieť, kto mu zachránil život, keď mu volajú z nemocnice, že všetko je pripravené na transplantáciu srdca. Hrdina filmu 21 gramov to však vedieť chce. Darcu už stretnúť nemôže, vyhľadá však jeho ženu a chvíľu ju sleduje a pozoruje, kým sa ju odváži osloviť a začne prenikať do jej života. A potom napríklad zistí, že ona by zas rada spoznala toho, kto spôsobil smrť jej manžela a detí...

Mexický režisér Alejandro González Iňárritu zišiel hlboko do bolestnej ľudskej existencie a rozvíja príbehy ľudí, ktorí cítia plastickosť, osudovosť a komplexnosť života na hranici smrti. Vtedy ešte nemal ani Oscara (získal ho tento rok za film Birdman), bol to len jeho druhý film, a už úlohy v jeho dráme prijali Sean Penn, Benicio del Toro, Charlotte Gainsbourg a Naomi Watts.

video //www.youtube.com/embed/FZXR9ZrRR2c

Americké storočie očami Olivera Stona

ČT 2, Nedeľa 23.40

Len ťažko by ste v zozname Olivera Stona hľadali film, ktorý nesúvisí s politikou, nereaguje na ňu, nekomentuje ju. Americký režisér ňou žije, alebo presnejšie, neustále ju prežíva a spracúva.

Ešte v roku 1987 získal Oscara pre najlepšieho režiséra s vojnovou drámou Čata, potom v roku 1990 Oscara za film Narodený 4. júla. A potom... Potom sa stalo niečo, čo ho v očiach spoločnosti postavilo do pozície otravného dieťaťa, provokatéra. Dnes, keď Oliver Stone nakrúti nový film, veľké americké noviny chystajú veľké články. V lepšom prípade polemické, v horšom prípade posmešné.

Jeho ľavicové názory, netradičné politické postoje a neoficiálny výklad dejín však zostali stále relevantné, preto aj Česká televízia vysiela jeho dokumentárny seriál, ktorý vraj nakrútil, aby poučil svoje deti – zavádzané školskými osnovami.