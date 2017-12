Zvukoví inžinieri The Chemical Brothers opäť brúsia nervy

Opäť sa z nás stanú laboratórne myši. Neunaviteľní The Chemical Brothers prichystali nový album.

2. aug 2015 o 14:21 Marek Hudec

V hudobnom manželstve The Chemical Brothers zatiaľ rutina nehrozí. Na ich albume Born In The Echoes je pár originálnych zlúčenín. Skladby to možno nie sú. Celkom určite to však nie je iba obyčajný zvuk.

„Strávili sme spolu viac času než väčšina manželov,“ tvrdia Tom Rowlands a Ed Simons známi ako Chemickí bratia. Muži, ktorí sú dnes štyridsiatnici, sa stretli pri štúdiu dejín v Manchestri. Čoskoro sa začala ich plodná hudobná spolupráca a v deväťdesiatych rokoch na seba pútali pozornosť podobne ako The Prodigy alebo Fatboy Slim. A prekvapovať dokážu dodnes.

V nedávnom rozhovore pre Guardian The Chemical Brothers povedali, že svoje partnerstvo už raz takmer ukončili. Pred tromi rokmi. Cítili však, že v sebe dokážu nájsť nápady na ešte minimálne jednu dobrú nahrávku. A tá už je v obchodoch, volá sa Born In The Echoes.

Rowlands a Simons neklamali, nájdeme na nej niekoľko netradičných chemických zlúčenín.