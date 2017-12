Biblický príbeh, s ktorým si hollywoodske štúdio nevedelo poradiť

Na HBO si môžete pozrieť biblický príbeh, ktorý nakoniec nikoho neurazil a v kine prefíkanú detektívku pre mladých divákov.

Noe

Toto nebol veľmi požehnaný projekt, dalo by sa povedať. Bol zvláštny a komplikovaný od samého začiatku.

Americký režisér Darren Arronofsky nebol práve tým, koho by publikum tiplo, že bude mať záujem o biblický veľkofilm. Napriek tomu to s ním štúdio Paramount risklo a podpísalo s ním zmluvu na 125 miliónov dolárov.

Keď o čosi neskôr zorganizovalo prvé skúšobné projekcie, pochopilo, že to bol omyl. Z kina odchádzali nespokojní aj diváci v New Yorku, aj konzervatívne publikum v Arizone. Arronofského meno bolo zrazu úplne maličké, jeho predchádzajúce úspechy u kritikov aj u publika bezvýznamné. Štúdio mu odmietlo odsúhlasiť ďalšie milióny na dokončenie a myslelo si, že najlepšie urobí, ak mu zoberie právo posledného strihu.

Ako sa teda potom stalo, že vlani na jar sa do kín dostal originálny, sebavedomý film, z ktorého bolo jasné, že ho nakrútil autor s názorom? Asi preto, že sa pred silou osudu a ľudskej tvorivosti vyčerpaný Paramount vzdal. Arronofsky sa do Noemovho príbehu pustil s odvahou nepopierať a neracionalizovať jeho mystický a zázračný základ a zároveň v ňom videl miesta, ktoré by sa dali modifikovať a rôznym spôsobom mystifikovať.

Svoj film rozvíjal ako konflikt medzi sklamaním z človeka a vierou v to, že v ňom môže prevládnuť dobro. A dodal mu taký zvláštny mix provokácie, množstva špeciálnych efektov a naivnej ezoterickej nálady, že si s ním Paramount nedokázal poradiť sám. Žiadny strihač ani producent by to nevedel dokončiť tak, aby to nikoho neurazilo, zarobilo by to a zároveň to malo zmysel.

A preto o výslednej podobe nakoniec rozhodol režisér sám. Do kina sa dostala jeho verzia. Planetárny hit z toho nebol, rozhodne sa naň všetci veriaci nehrnuli. Russell Crowe v ňom však pekne vynikol, Arranofsky sa nezosmiešnil ani pred svojím "nezávislým" publikom a ešte aj štúdiu sa vložené a toľko oplakané peniaze niekoľkonásobne vrátili.

Papierové mestá

KINOTIP

Mnohí diváci pred rokom preklínali amerického spisovateľa Johna Greena – boli totiž znechutení nešťastným záverom, ktorý autor vymyslel pre knihu o láske medzi dvoma mladými onkologickými pacienti s názvom Na vine sú hviezdy – počas minulého leta totiž kinami preletela jej úspešná filmová adaptácia.

Greena však nemožno obviňovať, že chcel príbehom prekvapiť, patrí totiž k najinteligentnejším a najprefíkanejším autorom píšucim pre mladým čitateľov. Ako inak dnes môžeme spoznať lepšieho spisovateľa než podľa toho, že nás vie šokovať? Teraz prichádza do kín adaptácia ďalšej jeho knihy -Papierové mestá.

Ani v tejto detektívke s nádychom romantiky nemožno predvídať, ako sa osudy zaľúbencov nakoniec skončia. Avšak taký je život, prekvapivý a občas krutý. Už len vysvetlenie toho, čo vlastne „papierové mestá“ v názve diela znamenajú, stojí za to.