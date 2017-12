Piešťanský Grape prinesie poéziu aj drzosť

Jedných poháňa bolestivý romantizmus, druhých animálnosť a dravosť. Kapely The Maccabees a Foals vydávajú nové albumy a obe zahrajú na piešťanskom Grape.

3. aug 2015 o 17:22 Marek Hudec, Monika Grešová

Keď hľadali názov pre kapelu, otvorili si Bibliu a náhodne si z nej vybrali slovo: Maccabees. V angličtine označuje vodcov židovskej armády, ktorí dobyli Judsko. Niežeby londýnski indie rockeri združení okolo speváka Orlanda Weeksa boli veriaci. Starý zákon prosto mali poruke.

Bolestivá prechádzka

Budúci piatok večer zaspievajú na piešťanskom festivale Grape a jeho návštevníci urobia dobre, ak od ich koncertu nebudú čakať žiadne kostolné témy.

V predchádzajúcich troch albumoch sa zameriavali na intímne príbehy o rodine, priateľstve, láske a strate. Bola taká aj skladba Pelican, kde spievajú: „Nič neprichádza jednoducho, musíš teda nájsť spôsob, ako si vziať aspoň kúsok. Pre tých, čo miluješ, a vtedy, keď to potrebujú.“

video //www.youtube.com/embed/3Kt3aN6Ey8w

Na prvý pohľad to môže vyznieť ako posolstvo z motivačnej literatúry, ale vďaka kombinácii zlomeného Weeksovho hlasu, netradičnej skladby hudobných prvkov a chytľavých melódií sa dokázali prebojovať na prvé miesta v rebríčkoch predajnosti. V Piešťanoch by už mali zaznieť pesničky z nového albumu Marks To Prove It, pre ktorý vraj hľadali inšpiráciu, keď sedeli v Kensingtonskom parku a sledovali okoloidúcich. Ovplyvnil ich aj Charles Dickens a jeho esej Night Walks o prechádzkach nočným mestom.

Aj keď pre NME povedali, že vznik nahrávky bol „traumatický, bolestivý a zložitý proces“, výsledkom je ďalší poetický album plný silných tém a pocitov. Vydali ho pred týždňom.

video //www.youtube.com/embed/iuQQIawCqBA

Chcú byť ešte divokejší

Piesne z nového albumu do Piešťan prinesú aj Foals, indie rockeri z Anglicka. Nazvali ho What Went Down. Ešte v roku 2006 si iba chceli hrať na domácej párty, o šesť rokov neskôr už dobýjali pódiá festivalov ako hlavní headlineri. Teraz tvrdia, že ich novinka bude drzejšia ako zvyčajne.

Dokázali to už rovnomenným singlom. Frontman kapely Yannis Philipakis hovorí, že je to jedna z najdivokejších a najanimálnejších piesní vôbec. Aj klip k nej je dravý – ich zúrivo precítené vystúpenie sa prelína s akciou nabitou súbojom pod vodou.

video //www.youtube.com/embed/l_EIE5f2t6M

Textami chcú zas Foals konfrontovať kultúrnu identitu, generačnú úzkosť, cynizmus či zlomené srdcia. Keď pred pár dňami zverejnili video k piesni Mountain At My Gates, ukázalo sa, že majú talent na to, ako vytvoriť nielen hudobný, ale aj vizuálny zážitok. V ich svete sa vďaka jednému pohybu myši možno dostať až do akejsi sférickej virtuálnej reality.

Aj Maccabees, aj Foals zaručujú, že šiesty ročník festivalu Grape naplní poetická atmosféra aj pravá rocková drzosť. Obe potvrdzujú trend, že festival rastie každý rok. Jeho návštevnosť sa za ten čas už takmer zdvojnásobila.