Stretávajú sa, aby spolu maľovali

Ako funguje maliarska dvojica, prezrádza bratislavská výstava Paralelné svety. Na Hlavnom námestí bude zúriť argentínske tango, raperi prečítajú zo svojej poézie.

4. aug 2015 o 0:00 Ivana Moncoľová, ea

My Lady, 2013, akryl na plátne, 120 x 95cm(Zdroj: Jakub Hauskrecht, Marek Wurfl)

Miroir Noir: Paralelné svety

Niektoré veci vraj vznikli z božej milosti. Naozaj?

Výstava/Pálffyho palác, Galéria mesta Bratislavy

Legenda hovorí, že keď maliari 17. storočia chceli oddychovať po náročnej maliarskej práci, hľadeli do čierneho zrkadla. Vraví sa mu Miroir Noir. Odvoláva sa na naň aj dvojica umelcov – Slovák Miloš Kopták a Španiel Rai Escalé. Prvý z nich žije v Bratislave, druhý v Barcelone a stretávajú sa striedavo raz v jednom, raz v druhom meste, aby spolu maľovali. Kým však k tomu dôjde, dlho o témach paralelne rozmýšľajú a spoločne si ich online pripravujú.

Ako vlastne môžu maliari byť autorskou dvojicou? Proces samotnej maľby je pre nich zážitkom, ale aj trecou plochou. V procese tvorby každý z nich do určitej miery donúti negovať sám seba. Preto berú maliarstvo ako istú formu komunikácie.

Napriek tomu, že každý z autorskej dvojice žije vo svojej realite, dokonca v inej krajine, dokážu sa v čase tvorby napojiť jeden na druhého a tvoriť s rovnakou ideou. Názov výstavy Paralelné svety odkazuje práve na takýto typ spolupráce. Vznikla v kurátorskej koncepcii Jiřího Oliča.



Dobrý večer zo série Comunion, 2014, akryl na plátne, 190 x 155 cm

Doteraz najznámejším dielom Koptáka a Escalého je zrejme skupinový portrét mužov v sakách. Volá sa Nastal čas goríl a možno ho nájsť na obálke knihy Toma Nicholsona Gorila. Ich diela vždy vychádzajú z aktuálnych spoločenských alebo osobných tém. Teraz prinášajú tri okruhy tém, ktoré spracovávali od roku 2013.

Napríklad pri témach neviest a svadobných portrétov vychádzajú z vlastných skúseností a rodinných tráum spôsobených spolužitím v manželstve. Vidíme tak rozmazané a nejasné, inscenované ateliérové dvojportréty. Obaja totiž radi narúšajú obradnosť a inscenovanú osobnú čistotu ako určitý verejný spoločenský akt. Vidno to aj na portrétnych sériách sestier-dvojičiek počas obradu posvätenia či na prvom svätom prijímaní.

Sériu rozširuje voľný cyklus svadobných kytíc a neviest s názvom Propter Nuptias. Nevesty však v skutočnosti nie sú ženami radostnými, ale mŕtvymi. Ich obrazy vznikli podľa portrétov prostitútok a pornoherečiek. Mená sú zároveň ich názvami: Eva (Adolf v mojich očiach), Alžbeta, Svätá Cecilia, Bláznivá Markéta.

Všetky témy akoby spájala spoločná kritika vecí, javov a kultu osobností, ktoré verejnosť vníma, ako keby boli vytvorené z Božej milosti. Slovensko-španielska dvojica umelcov sa toto zbožné uctievanie rozhodla narušiť. Ich výstava v bratislavskom Pálffyho paláci potrvá do 30. augusta.

Ivana Moncoľová

Autorka je výtvarná teoretička

Literárny klub u Zichyho

Autorské čítanie/nádvorie Zichyho paláca 18.00

Slovenskí netradiční básnici to v lete majú celkom husté. Kade chodia, tade naberajú inšpiráciu, okrem toho sa stretávajú aj osobne so svojimi čitateľmi. Traja z nich – Tomáš Ulej, Bene a Lyrik – sa predstavia dnes na autorskom čítaní v bratislavskom Zichyho paláci.



Kresba – Juraj Balogh

Bene a Lyrik tvoria spolu známy hiphopový projekt Modré Hory. Vyníma sa v ňom ich rozdielny temperament a hlas, témy ich výpovedí o okolitej realite však spájajú rovnaké pocity – cynizmus či sebaľútosť, obalené do ponurého, nekonformného prejavu. Bene vošiel pred pár rokmi aj do literatúry zbierkou Slovenčina pre samoukov/Spam poetry.

Tomáš Ulej je zase majstrom krátkych foriem. Po úspešnej knihe aforizmov a epigramov Ale, ktorá získala Cenu Ivana Kraska za debut v literatúre, vydal druhú knihu Bodaj bi! Je oslavou slov, slovenčiny a jej skrytých významov. Ako o autorovi povedal Tomáš Janovic, obohacuje náš tradičný útočiaci humor vtipom s noblesou a názorom.

(ea)

Milonga s Beltangom

Koncert/Hlavné námestie v Bratislave 20.00

Milonga – tango tančiareň pod holým nebom. Taký zážitok sľubuje koncert svetovej hudobnej skupiny Beltango. Prvý balkánsky tango orchester vznikol v roku 1998 vďaka hudobnému skladateľovi a bandoneonistovi-harmonikárovi Aleksandrovi Nikolicovi. Jeho partia odvtedy odohrala vyše päťsto koncertov a sprevádzala najlepších svetových tanečníkov argentínskeho tanga.



Foto – Archív Beltango

Beltango je jediným európskym tango orchestrom, ktorý sa zúčastnil na svetovom festivale tohto podmanivého tanca v Buenos Aires v roku 2007.

Srbské kvinteto prichádza do Bratislavy dnes večer prvý raz. Prináša so sebou vášnivé a temperamentné piesne, ktoré by mali návštevníkov rozhodne zodvihnúť zo stoličiek. Open-air tanečnú atmosféru na Hlavnom námestí umocnia profesionálni tanečníci argentínskeho tanga.

(ea)