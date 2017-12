Štyri živly útočia na päť zmyslov

Do Štiavnice na festival príde maďarský režisér slávnej Taxidermie, v Bratislave hrajú slovenskí saxofonisti.

5. aug 2015 o 0:00 Marek Hudec, mog, ea

4 živly

Filmy odhalia, čo zostáva našim zmyslom skryté

SEMINÁR / Banská Štiavnica do nedele

Vulgárna, šokujúca, násilná a zvláštna. Taká je Taxidermia, film o upadajúcich spoločenských pomeroch v Maďarsku po druhej svetovej vojne. Nájdeme v ňom zábery preparovania ľudských tiel, nechýbajú vnútornosti a vyvrátené jedlo.

Ťažko sa naň pozeralo určite aj divákom na festivale v Cannes pred takmer desiatimi rokmi, kam ho vybrali do jednej z premietacích sekcií. A pretože dodnes rezonuje, tak o ňom teraz návštevníkom seminára 4 živly porozpráva jeho režisér György Pálfi. V Banskej Bystrici sa dnes začína už sedemnásty ročník podujatia a Pálfi bude jeho hlavným hosťom.



Taxidermia. Foto - EUROFILM STÚDIÓ

Na to, čo sme schopní vnímať a čo je nášmu zraku, sluchu, hmatu, chuti a čuchu skryté, sa seminár teraz zameral vďaka téme: Zmysly. S nimi súvisia aj dva archívne filmy – v Rozhovore si expert na bezpečnosť nemôže byť istý tým, čo počuje, a hrdina Modrého zamatu od Davida Lyncha si zas nemôže byť istý tým, čo vidí.

Veľa pozornosti si v posledným mesiacoch zaslúžila aj Koza, slovenský dokument s prvkami fikcie o bývalom rómskom boxerovi. Kedysi bol síce na olympiáde, ale dnes žije v gete. On pozná len jediný spôsob ako získať zopár peňazí pre rodinu – vrátiť sa do ringu. Diváci ho v Banskej Štiavnici uvidia v predpremiére – v kinách po celom Slovensku ho totiž uvidíme až na jeseň. Hudobne doplnia program 4 živlov Saténové ruky a džez zahrá Juraj Griglák.

A keďže k semináru 4 živly neodmysliteľne patrí malebné prostredie Banskej Štiavnice, kultúrny program budete môcť nájsť po celom meste: kino Akademik, K-Centrum, v kaviarňach Archanjel či Art Café. Organizátori na stránke podujatia varujú iba pred tradične chladnými večermi, nezabudnite si preto vziať vetrovku a prípadne deku.

Marek Hudec

Z prezidentskej kuchyne

KINOTIP/ Gorila.sk Urban Space, Bratislava 21.00

Než tento film začnete sledovať, poriadne sa najedzte. Vizuálne - gastronomický zážitok z filmu je totiž taký intenzívny, že takmer pocítite na jazyku výnimočné chute francúzskych špecialít. Na pozadí prehliadky zákuskov, paštét, polievok, omáčok a lahodných hľuzoviek sa odohráva príbeh Hortense, osobnej kuchárky francúzskeho prezidenta.

Ale nie je to úplná fikcia. Námet na film vznikol podľa zápiskov ženy, ktorá strávila v kuchyniach Elyzejského paláca dva a pol roka. Starnúci prezident François Mitterrand si vtedy vychýrenú kuchárku najal, aby mu pomohla opäť nájsť zabudnutú chuť francúzskej gastronómie, no výhradne mužské prostredie a narastajúca rivalita a byrokracia jej to vôbec neuľahčujú.

(mog)

FOTO: Outnow

Turné slovenských saxofonistov

Koncert/Korzo Café 19.00

Z dublinských džezových klubov k nám prichádza medzinárodná džezová zostava. Na jej čele sú dvaja slovenskí saxofonisti, absolventi hry na klarinet a hoboj na bratislavskom konzervatóriu Nikolaj Nikitin a Peter Dobai. Predstavia sa v projekte Kavorka, s ktorým Nikitin ako líder projektu našiel svoje hudobné útočisko práve v írskej metropole.



FOTO - KAVORKA

Dvojica, ktorá sa práve tam naladila na spoločnú vlnu, si so sebou dovezie aj hudobný sprievod. Pri príležitosti ich spoločného turné vznikol kvintet, ktorý dopĺňajú írski hudobníci Shane O‘Donovan na bicích, basista Barry Donohue a klavirista Leopoldo Osie z Venezuely.

Na bratislavských koncertoch odznejú výlučne autorské skladby dvoch slovenských protagonistov. Prvý bude už dnes večer v Korzo Café, zajtra hrajú hudobníci v Kafe Scherz a 11. augusta v San Martene pri Dóme sv. Martina.

(ea)