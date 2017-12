Vychádza nová mayovka, ale nie je o Apačoch

V slovenskom preklade vychádza Kniha Petra Maya o forenznom expertovi v Paríži. Meno má ako slávny autor indiánskych príbehov a o detektívnych záhadách píše skoro ako Dan Brown.

4. aug 2015 o 15:41 Ľubomír Jaško

Vo svete francúzskych intelektuálov je veľa nevysvetlených zločinov, píše sa v knihe Výnimoční ľudia.

Indície odkazujú na vplyvných absolventov slávnych univerzít, z ktorých si Francúzi vyberali profesionálov do štátnej služby.

Na svete je nová mayovka. Nie, nejde o časový prestrih do knižného praveku, keď sa našim čitateľom prihovárali náčelník Wninetou a jeho biely brat Old Shatterhand. Teraz je reč o inom Mayovi. Je pôvodom Škót a dnes žije vo Francúzsku.

V slovenskom preklade mu vychádza prvá kniha, svetový bestseller Výnimoční ľudia.

May sa hladu nebojí

May vraj svoju prvú knihu napísal, keď mal štyri roky. Kto by bol zvedavý, prvé dve kapitoly zavesil prepísané tlačeným písmom na YouTube. Chvíľu mu však trvalo, kým naštartoval svoju skutočnú literárnu kariéru, pretože najprv pracoval v televízii. A až v čase, keď v Británii zlatá éra televízie vrcholila, pustil sa do knižiek.

V rozhovore pre české Literární noviny priznal, že dráha románopisca je neistá. Zároveň však zistil, že „je dobré byť hladným, pretože to človeka motivuje, aby stále písal a skúšal niečo nové.“

Hoci so slávnejším Karlom Mayom nie je rodina, je pravda, že ich spája niečo viac ako len meno. Podobne ako jeho kolega pred viac ako sto rokmi ani on sa nebojí odpútať sa vo svojich príbehoch z dôverne známeho prostredia a riadne si zacestovať. Preslávil sa šesťdielnou čínskou sériou (vyšla v češtine) s komisárom Lim Yanom v hlavnej úlohe.

Nespoliehal sa však iba na fantáziu. Našiel si čas na študijné cesty do Číny a pomohol mu aj kontakt s americkým kriminológom, ktorý v Šanghaji prednášal stovkám čínskych kriminalistov.

Ešte väčší úspech priniesla Petrovi Mayovi trilógia z ostrova Lewis a predovšetkým jej prvá časť Skala. Hoci britskí vydavatelia v roku 2005 rukopis odmietli, rozhodne si s touto knihou získal francúzskych čitateľov. Viac v trilógii nemohol pokračovať, lebo - ako sám vtipne pripomína - na ostrove dôjde k vražde raz za sto rokov a on už mal vraždu v každej knihe.

Zločin medzi elitou

Kniha Výnimoční ľudia je prvým dielom série Enzo (vydáva ho Plus v spoločnosti Albatros Media, preložil Milan Kopecký). Hlavná postava čiastočne kopíruje autorov životný príbeh a určite nie je z rodu tých tuctových.

Enzo Macleod, bývalý škótsky forenzný špecialista, žije vo francúzskom meste Cahors, prednáša na univerzite. S jednou dcérou žije a druhá z jeho prvého vzťahu býva v Paríži, ale nechce mať s otcom nič do činenia.

Ich príbeh sa vlastne začína stávkou. Macleod tvrdí, že sa mu podarí objasniť desať rokov starý prípad zmiznutia významného francúzskeho intelektuála, odborníka na kinematografiu a absolventa vychýrenej školy ENA (École Nationale d Administration) Jacqua Gaillarda.

Spočiatku má len žalostne málo stôp. Jedinou indíciou je poznámka v diári na pracovnom stole. Polícia hojne medializovaný prípad nenápadne vzdala. Tvrdohlavý Škót však nedbá na upozornenia ľudí z najvyšších politických miest. Postupne rozpletá reťazec súvislostí a ďalších indícií, ktoré páchatelia po sebe zanechávajú.

Odkukávať treba opatrne

Peter May stavia príbeh čiastočne danbrownovským štýlom. Indície odkazujú na dávnu aj menej dávnu minulosť, na vplyvných a ambicióznych absolventov slávnych univerzít, ktorými si Francúzsko zabezpečuje profesionálov do štátnej služby. Detektívny hrdina hľadá význam starých symbolov, blúdi parížskym podzemím a zachádza do odvážnych logických konštrukcií, ktoré sú občas aj trochu úsmevné, ba aj násilné. V starých knihách listuje už málo, viac sa spolieha na Google a mozaiku súvislostí skladá pri počítači.

Keby sa Peter May nesnažil Dana Browna až tak veľmi kopírovať, zoškrtal z tajomných indícií a neuveriteľných náhod, je možné, že forenzný expert by si urobil ešte lepšiu roboty a obaja by mali možno ešte niekoľko čitateľov navyše.