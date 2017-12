Aj spisovateľ, ktorý nežije, ešte môže vydať novú knihu

Nový hrdina Francisa Scotta Fitzgeralda je alkoholik s chorým srdcom.

4. aug 2015 o 17:42 Kristína Kúdelová

PRICETON, BRATISLAVA. Šéfredaktor novín Saturday Evening Post si to vtedy asi mohol dovoliť. Do redakcie mu poslal príspevok Francis Scott Fitzgerald, no keďže bol rok 1939 a v literatúre už práve nastúpili iné mená, veľkému spisovateľovi povedal nie. Neuverejnil ho.

A nikdy viac by sa už o tomto texte možno nevedelo, keby dnes neboli novinári, ktorí chyby svojich predchodcov nenaprávaili. Šéfredaktor literárneho časopisu Strand Andrew F. Gulli je zrejme nesmierne húževnatý, a preto sa vo Fitzgeraldových archívoch prehrabával tak dlho, kým na nezverejnené dielo nenarazil. Volá sa Temperature a denník Le Figaro píše, že má len osemtisíc slov.

Podľa všetkého odráža to, na čo bol Francis Scoztt Fitzgerald zrejme predurčený. Jeho život aj dielo presiakli smútok a dezilúzia – už vtedy, keď všetci verili americkému snu a v rytme roaring twenties veselo tancovali na každodenných večierkoch. Tak ako Veľký Gatsby z jeho najslávnejšieho románu aj hrdina knižky Temperature je smutný, rozčarovaný a nenaplnený mladý muž, navyše ešte aj alkoholik s chorým srdcom. Napokon, aj sám Fitzgerald ním bol.

Celý text zabudnutého diela zatiaľ vyšiel v tlačenej verzii časopisu Strand. predpokladá sa však, že do troch mesiacov už bude aj na webe.